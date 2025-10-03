El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Igor Aizpuru

Alerta de contaminación en el río Ayuda entre Treviño y Berantevilla

El aviso se produjo después de que una persona alertase de la aparición de cangrejos muertos en una área del cauce

A. C.

Viernes, 3 de octubre 2025, 22:52

El Centro de Emergencias del Gobierno vasco emitió este viernes al mediodía una alerta por la contaminación del río Ayuda por un posible vertido, en ... un tramo comprendido entre Berantevilla y Treviño. Según confirman fuentes del Departamento de Seguridad, el aviso se produjo después de que una persona alertase de la aparición de cangrejos muertos en una área del cauce. Seguidamente, SOSDeiak dio parte a los alcaldes de los municipios y juntas de Pariza, Albaina, Fudio, Samiano, Torre, Argote, Armentia, Pedruzo, Franco, Treviñi, Uralde y Ozana.

Alerta de contaminación en el río Ayuda entre Treviño y Berantevilla