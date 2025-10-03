Alerta de contaminación en el río Ayuda entre Treviño y Berantevilla

El Centro de Emergencias del Gobierno vasco emitió este viernes al mediodía una alerta por la contaminación del río Ayuda por un posible vertido, en ... un tramo comprendido entre Berantevilla y Treviño. Según confirman fuentes del Departamento de Seguridad, el aviso se produjo después de que una persona alertase de la aparición de cangrejos muertos en una área del cauce. Seguidamente, SOSDeiak dio parte a los alcaldes de los municipios y juntas de Pariza, Albaina, Fudio, Samiano, Torre, Argote, Armentia, Pedruzo, Franco, Treviñi, Uralde y Ozana.

En la alerta se señalaba que «hasta nuevo aviso no está permitido cualquier uro del agua del río por parte de personas y animales (actividades, contacto físico o consumo)». En la comunicación que realizaron algunos alcaldes a sus vecinos se especificaba la necesidad de «no acercarse al borde del río ni consumir agua del mismo». A última hora del día, aún se desconocía la razón de esa contaminación ni su alcance.

En palabras del Departamento de Seguridad, técnicos de Medio Ambiente y de la Agencia Vasca del Agua acudieron a la zona para recoger muestras y analizar la razón de la mortandad de los cangrejos. También realizarán un seguimiento para mantener la alerta o levantarla en días sucesivos. La alerta de ayer es una de las pocas conocidas que se han producido en los últimos meses en Álava, al contrario de veranos anteriores en los que los bajos cauces de las cuencas del territorio eran más propensas a sufrir vertidos.