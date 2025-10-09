El universo de Jabier Herrero se pinta en Llodio KulturLab acoge la exposición del artista alavés hasta el 24 de octubre. «Reflexiona sobre la memoria»

Ramón Albertus Jueves, 9 de octubre 2025, 00:08

Más de 200 exposiciones –entre colectivas e individuales– a sus espaldas, algunas en países como Estados Unidos, Japón y Finlandia,numerosos premios y presencia en diferentes ferias. Ahora, las creaciones más recientes de Jabier Herrero (Llodio, 1965), pintor, escultor y grabador, se pueden ver cerca de su casa. El artista expone en KulturLab de Llodio hasta el el próximo 24 de octubre 16 de esas pinturas en las que ha trabajado en los últimos meses.

¿Nexo temático? «La memoria», apunta Herrero en torno a una serie de obras en las que parece dar «forma y sentido» a ese vasto territorio en el que caben la nostalgia y los recuerdos. En estas piezas sobre papel predominan los tonos grisáceos, blancos, negros y azules. Incluso el gris de la pared se ha pintado para la ocasión. En muchas obras se incorporan fragmentos de texto y palabras sueltas. 'Gaur'se lee en una; 'Atzo', 'Ez etorri'… «Son pequeñas reflexiones que hablan un poco de la experiencia y el pensamiento», explica el autor.

A quienes ven sobre todo figuras geométricas, Herrero responde que es una interpretación habitual. También algunos perciben la huella de la escultura vasca, presente ya en trabajos anteriores como 'Lectura 5ª, análisis sobre estética', inspirado en el libro de Jorge Oteiza 'Quousque tandem....' «Supongo que estamos llenos de referencias y a mí la escultura vasca me parece un punto de inflexión fundamental en el arte contemporáneo a nivel mundial. Pero no veo tanta geometría como la gente dice que ve. Veo más sentimientos, sensaciones, recuerdos», afirma el artista, cuya obra forma parte de colecciones como Artium, la Calcografía Nacional (Madrid), la Fundación Bilbaoarte, el Museo do Ferrol (A Coruña) o el Museo San Bartolomé (Ciudad de Borja).

Visita y «reflexión conjunta»

«Supongo que es una exposición un poco dura, porque es muy oscura, con mucha línea recta y mucha mancha», admite Herrero. Pero, pese a ello, confiesa que algunos visitantes le han transmitido su emoción. «Hay gente a la que ha gustado y se ha emocionado», comenta. El próximo 24 de octubre, a las 18.00 horas, ofrecerá una charla abierta con el público. «Voy a hacer una conferencia y una charla con los visitantes donde la gente va a poder ver la obra, preguntar sobre ella y reflexionar en conjunto», detalla.

Ese tipo de encuentros, asegura, los disfruta especialmente. «A veces la obra y el artista se encuentran lejos uno del otro, y del espectador más todavía. Por eso contar la historia detrás de una obra hace que la gente se sienta algo más cerca», reconoce.

KulturLab, el espacio que acoge la muestra, se ha consolidado como un referente cultural en Llodio con exposiciones, conciertos y propuestas escénicas. Ubicado en una antigua ferretería del municipio, una de las más antiguas, ha albergado proyectos de artistas como Miriam Isasi, Anabel Quinconces, Aitziber Duarte o José Ramón Ais. Este agosto se ha llevado también una intervención de la mano del colectivo Zikin, que reivindica el arte del grafiti.

Una de las particularidades de este espacio es su adaptación a las necesidades de los artistas. A finales de diciembre, por ejemplo, se explicaba el proceso creativo del estudio arquitectónico Behark con una disposición diferente. «Cada uno cambiamos dentro de lo posible paredes y colores», dice.

Aunque Herrero ha participado en exposiciones colectivas en la comarca de Ayala, considera esta muestra especialmente significativa. Una de sus primeras individuales la realizó precisamente en la Kultur Etxea de Llodio, a finales de los años ochenta. «La recuerdo con la emoción de los primeros trabajos… pero a nivel artístico con decepción de recordar aquello que hacía antes, que ahora mismo me parece horrible», confiesa entre risas. «Pero todavía vivo con mucha intensidad y algo de nervios cuando tengo que sacar mis piezas del estudio».

