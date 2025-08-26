El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Unión ofrecerá paradas en Universidad, Juzgados y la estación de autobuses. Igor Aizpuru

La Unión ofrecerá conexión directa entre Vitoria y el campus de Leioa tras la renuncia de Altube

La compañía refuerza sus servicios con autobuses a las 6.25 y 7.25 horas. Por la tarde, también reestructurará sus horarios

Ania Ibañez

Martes, 26 de agosto 2025, 13:39

La Unión, concesionaria de la ruta entre Vitoria y Bilbao, establecerá una nueva conexión directa entre la capital alavesa y el campus de la ... Universidad del País Vasco (EHU) en Leioa como refuerzo de su actual enlace con la capital vizcaína, tras la renuncia anunciada la pasada semana por la asociación Altube, que desde hace cuarenta años prestaba el servicio de autobuses hasta Ingenieros, Deusto, Sarriko, Leioa y Mondragon. El colectivo explicó, a través de un comunicado, que la suspensión se debe a una cuestión económica. No les sale rentable e incluso genera pérdidas.

