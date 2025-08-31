80 unidades estarán operativas todo el año en Vitoria con el nuevo sistema de préstamo

Vitoria recuperará en los próximos meses el sistema de alquiler de bicicletas que se dejó de prestar en la ciudad hace doce años. Lo hará, ... finalmente, con una treintena más de unidades de las que en un principio se habían anunciado. En total, serán 80 bicicletas (en vez de 50) las que se repartirán por una docena de estaciones carga.

Estas estarán ubicadas en Mendizorroza, Universidades, el centro cívico Salburua, el de Zabalgana e Ibaiondo, las oficinas municipales de San Martín, el Hospital Universitario de Álava (HUA), Abetxuko, la estación de autobuses, Obispo Ballester, Sancho El Sabio y la plaza del lehendakari Leizaola.

«Esto nos permitirá ofrecer un servicio más accesible, más útil y con mayor cobertura. Queremos que la bicicleta eléctrica se una opción real para moverse», afirma la concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal (PNV).

Del despliegue se encargará la UTE Movilidad Urbana-Fifteen, que con experiencias previas en ciudades del norte como Gijón, deberá garantizar que el préstamo esté operativo las 24 horas del día, 365 días al año, con una disponibilidad mínima del 85% de bicicletas en funcionamiento y una 'app' móvil para la gestión del servicio en tiempo real.

Inversión de 450.000 euros

El Gabinete Etxebarria, que destinará a este proyecto 450.000 euros (300.000 euros proceden del acuerdo presupuestario con EH Bildu y 150.000 de fondos europeos Next Generation), le adjudicará posiblemente a la firma este contrato de forma definitiva el próximo viernes 5 de septiembre en la junta de gobierno local, una vez se haya revisado toda la documentación.

Cuando se formalice ese paso unos días después, la empresa adjudicataria dispondrá de un plazo máximo de cuatro meses para su puesta en marcha. Es decir, en el mejor de los casos, y si todo va según lo previsto, el sistema podría arrancar a principios de 2026.

«Nuestra apuesta es firme, queremos una movilidad sostenible, saludable y segura y la lograremos con un servicio amplio y accesible para nuestras vecinas y vecinos», subraya Rocío Vitero, portavoz de la coalición abertzale.

Desde el Consistorio se indica también que una vez arranque el servicio se prevé realizar evaluaciones periódicas para analizar el uso y valorar la posible ampliación del sistema en función de la demanda. Así, se podría estudiar una potencial extensión de este préstamo a cualquiera de las áreas industriales de la ciudad.