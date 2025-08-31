El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vitoria recuperará el servicio de alquiler que perdió hace doce años. Igor Aizpuru

80 unidades estarán operativas todo el año en Vitoria con el nuevo sistema de préstamo

La UTE Movilidad Urbana-Fifteen, con experiencia previa en ciudades como Gijón, instalará doce estaciones de alquiler en la capital alavesa

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:27

Vitoria recuperará en los próximos meses el sistema de alquiler de bicicletas que se dejó de prestar en la ciudad hace doce años. Lo hará, ... finalmente, con una treintena más de unidades de las que en un principio se habían anunciado. En total, serán 80 bicicletas (en vez de 50) las que se repartirán por una docena de estaciones carga.

