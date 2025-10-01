El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

«La ultraderecha avanza gracias a la desconfianza general»

El ciclo de la Escuela Abierta a la ciudadanía abre este miércoles en el Europa con la conferencia sobre la reconstrucción de la confianza democrática

Jon Casanova

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:06

Cristina Monge (Zaragoza, 1975) es politóloga y doctora por la Universidad de Zaragoza, donde imparte clases de sociología. Hoy a las 18.00 horas abre ... la programación de la Escuela Abierta de la Ciudadanía en el Palacio de Congresos de Europa –con capacidad para 400 personas– con la conferencia 'De la indignación a la decepción. Cómo reconstruir la confianza'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una banda juvenil de Vitoria y otra de Bilbao quedan en Zabalgana para pelearse con cuchillos
  2. 2

    Una banda juvenil de Vitoria y otra de Bilbao quedan en Zabalgana para pelearse con cuchillos
  3. 3 Dos jóvenes apuñalados en el barrio de Coronación
  4. 4 Dos jóvenes apuñalados en el barrio de Coronación
  5. 5

    Una propuesta de los jardineros de Vitoria abre la puerta al desbloqueo de 6 meses de huelga
  6. 6

    La muerte de sor Isabel deja el convento de San Juan de Acre de Salinas con una monja
  7. 7

    La muerte de sor Isabel deja el convento de San Juan de Acre de Salinas con una monja
  8. 8

    Una banda juvenil de Vitoria y otra de Bilbao quedan en Zabalgana para pelearse con cuchillos
  9. 9 El humo obliga a desalojar un edificio foral en Vitoria
  10. 10 Dos jóvenes apuñalados en el barrio de Coronación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «La ultraderecha avanza gracias a la desconfianza general»

«La ultraderecha avanza gracias a la desconfianza general»