La plantilla protagonizó un largo conflicto en 2024 para pactar sus nuevas condiciones laborales Igor Martín

UGT pide a un juzgado que embargue Tuvisa para pagar unos pluses por festivos a sus conductores

El sindicato lleva dos años pleiteando con la empresa que gestiona los urbanos en Vitoria para que abone unas cuantías que debe a los trabajadores

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:41

Dos años después de que UGT abriese un conflicto colectivo en Tuvisa por los pluses por festivos para los conductores, el sindicato y la empresa ... municipal escalan el conflicto a un nuevo nivel. Pese a que la pugna lleva años ganada por la central en los tribunales, la compañía que gestiona los urbanos no ha pagado las cantidades que debe a los conductores de sus autobuses. Ahora, después de que el juzgado de lo social rechazase otro recurso de Tuvisa, el sindicato ha solicitado a la justicia que inicie un procedimiento de embargo contra la empresa de los urbanos de Vitoria para que pague de una vez a sus trabajadores.

