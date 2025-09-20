El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La actuación de Iván Santa Cruz en la plaza del Machete. Igor Aizpuru

Trucos y muchas risas con Magialdia en el Machete

Iván Santa Cruz asombra a los niños de Vitoria con un espectáculo interactivo en el que la prestidigitación se mezcla con el humor

B. Mallo

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:56

Si hay un sector de edad al que la magia le fascina, sin duda es el que está integrado por los más pequeños de cada ... casa. Por eso Magialdia, el festival que cuenta con el patrocinio de EL CORREO, no se olvida de las niñas y niños de Vitoria y les ofrece su propio menú adaptado su edad. Muchos trucos, pero también muchas risas. Así ha sido el espectáculo de Iván Santa Cruz en el Teatro Mágico de la plaza del Machete, denominado 'Un show de magia, pero más chulo'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido al chocar su vehículo contra un camión estacionado en el área de servicio de Lopidana
  2. 2

    Vitoria multará con hasta 750 euros a los dueños que no limpien la orina de sus perros
  3. 3

    Buceadores de la Armada explosionan una bomba en la playa de Las Arenas
  4. 4

    Querejeta abre la puerta a ampliar la residencia del Baskonia-Alavés con un nuevo edificio
  5. 5 Detenido un vizcaíno por estafar un millón a gasolineras de Álava y otras 9 provincias
  6. 6 La pasión por un oficio, la clave para empezar un nuevo ciclo
  7. 7

    Las siete detenciones en diez días de un delincuente en Vitoria
  8. 8 El bar que te lleva de Vitoria al fin del mundo con sus pintxos y tostas
  9. 9 Un fallecido al chocar su vehículo contra un camión estacionado en el área de servicio de Lopidana
  10. 10

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trucos y muchas risas con Magialdia en el Machete

Trucos y muchas risas con Magialdia en el Machete