Trucos y muchas risas con Magialdia en el Machete

Si hay un sector de edad al que la magia le fascina, sin duda es el que está integrado por los más pequeños de cada ... casa. Por eso Magialdia, el festival que cuenta con el patrocinio de EL CORREO, no se olvida de las niñas y niños de Vitoria y les ofrece su propio menú adaptado su edad. Muchos trucos, pero también muchas risas. Así ha sido el espectáculo de Iván Santa Cruz en el Teatro Mágico de la plaza del Machete, denominado 'Un show de magia, pero más chulo'.

Quien fuera el primer mago infantil en participar en el programa televisivo 'Got talent', y un asiduo en la cita vitoriana, ha fascinado a los más pequeños con su actuación. El único conjuro que no ha tenido efecto ha sido su petición de que apareciese «alguna nube que tapase el sol» en el abrasador mediodía en la céntrica plaza, convertida en un horno.

Huyendo del «estereotipo del mago», ataviado con pantalones cortos, gorra y unos zapatos rojos, Iván Santa Cruz ha regalado al centenar de asistentes una «magia entretenida, divertida, actual, muy rítmica» para «pasarlo bien» en un «show cargado de improvisación y sorpresas» para «la integración y disfrute de todos».

Pañuelos que cambiaban de color, una varita mágica que se multiplicaba, una bola roja que aparecía y desaparecía y se reproducía, un montón de papeles rotos transformados en un gorro y un bolso o el ratón 'Loquito' comiéndose todo el queso hasta acabar con él. Cada uno de los trucos ha despertado el asombro de los más pequeños, que a la vez han sido parte indispensable del evento para que acabasen sucediendo «cosas inesperadas» de las que ellos mismos han sido partícipes. Como ha ocurrido con Aritz, Emma e Ibrahima, que han ejercido de asistentes del mago.

«El de Vitoria es uno de los mejores públicos que tenemos en España porque llevan casi 40 años disfrutando con este festival. La entrega es absoluta y son superagradecidos», ha remarcado el artista.