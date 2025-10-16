Tres empresas gestionarán la Film Commision para atraer más rodajes al territorio El contrato se ha adjudicado por 88.786 euros para los dos próximos años

Nuevo paso para la puesta en marcha de la Film Commision, esa 'ventanilla única' que la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria impulsan ... para seguir trabajando en potenciar la llegada de rodajes al territorio. Según ha podido saber este periódico, el Gobierno foral recientemente ha adjudicado su gestión a las firmas Communica Media Trader, Nacidos Niños y ESA Sports Branden Content, que al 33,3% han compuesto una unión temporal de empresas (UTE). Su objetivo será la asistencia a la dirección de Desarrollo Económico e Innovación de la Diputación -que depende de la jeltzale Saray Zárate- para «el despliegue estratégico y operativo de las actividades que desarrolla en el ámbito de la promoción de la industria audiovisual».

Se ha adjudicado por 88.786,17 euros (IVA incluido) y se encargará de esta labor durante 24 meses a partir de la formalización del contrato. Al concurso también se presentaron la Asociación Korzine y Aluciflipo Entertainment. Esta nueva oficina estará ubicada en el número 10 de la calle Olaguíbel, justo delante de la recién reabierta comisaría de la Policía Nacional. La idea es promocionar la provincia como «espacio de grabación y como herramienta de apoyo a las productoras que deciden desarrollar un proyecto». Con motivo de las deducciones fiscales de hasta el 70% para las producciones de películas y series, en 2014 hubo 19 rodajes que supusieron un récord y que este año podría superarse.

