Rodaje de la película 'Sacamantecas' Igor Aizpuru

Tres empresas gestionarán la Film Commision para atraer más rodajes al territorio

El contrato se ha adjudicado por 88.786 euros para los dos próximos años

Ander Carazo

Ander Carazo

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:27

Nuevo paso para la puesta en marcha de la Film Commision, esa 'ventanilla única' que la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria impulsan ... para seguir trabajando en potenciar la llegada de rodajes al territorio. Según ha podido saber este periódico, el Gobierno foral recientemente ha adjudicado su gestión a las firmas Communica Media Trader, Nacidos Niños y ESA Sports Branden Content, que al 33,3% han compuesto una unión temporal de empresas (UTE). Su objetivo será la asistencia a la dirección de Desarrollo Económico e Innovación de la Diputación -que depende de la jeltzale Saray Zárate- para «el despliegue estratégico y operativo de las actividades que desarrolla en el ámbito de la promoción de la industria audiovisual».

