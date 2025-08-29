Uno de cada tres comerciantes alaveses encarará la jubilación la próxima década

Relevo generacional, falta de mano de obra y un cambio casi constante. Son los ingredientes del peligroso cóctel de retos al que se enfrentan muchos ... sectores de la economía alavesa. El Gobierno vasco pone ahora cifras al problema del envejecimiento en el comercio minorista y la restauración. Según el último barómetro, el 32,9% de los trabajadores que atienden tras un mostrador en Álava tiene más de 54 años y encarará su jubilación en la próxima década. Un guarismo ligeramente superior al que aportan los otros dos territorios vecinos y que supera también la media vasca (32,3%).

Se trata de un incremento de siete décimas respecto al dato de 2024 (32,2%).Subida leve, pero constante. Asociaciones como Gasteiz On lo identifican como un «gran reto» al que se enfrenta el sector. Una cuestión que «está en el foco de las instituciones» y que si bien supone un desafío, es «generalizado». Así lo explica Patricia García, gerente de esta asociación de comerciantes. «También pasa en Mercedes, Michelin y otros sectores», sostiene antes de añadir al problema del envejecimiento otro también preocupante, la falta de mano de obra. «Esto es algo generacional», recalca.

Aunque no todo es malo. La propia García recuerda que la radiografía realizada por el Observatorio de Comercio de Euskadi refleja que el 15,5% de los locales son de «reciente creación», es decir, que tienen menos de cinco años de antigüedad. «En la actualidad, la creación de nuevos establecimientos parte mayoritariamente de la iniciativa emprendedora», concede el Ejecutivo en las conclusiones de su estudio.

En su contexto 32,9% Porcentaje de la plantilla del comercio alavés que tiene más de 54 años, lo que les aboca a la jubilación a lo largo de la próxima década. Sólo un 16,3% de los empleados en el sector tienen menos de 34.

Los más interesados en la formación Un 36,8% de los trabajadores ha recibido cursillos de algún tipo orientados a la mejora de sus establecimientos.

11 euros Es lo que vale el metro cuadrado de local en alquiler en Vitoria. La renta media en la capital es de 2.557 euros de acuerdo con los datos del Gobierno vasco.

Prioridad a la calidad Así definen los dependientes a los vitorianos que entran a sus tiendas. Menos agarrados al precio que vizcaínos y guipuzcoanos, los alaveses buscan «profesionalidad» y valoran muy positivamente la atención. Es su segunda prioridad después de comprobar la calidad de lo que compran.

Eskera Ell 10% de las personas usan el euskera como lengua vehicular cuando se van de compras. Un tercio de los comerciantes de la capital lo utiliza.

A ello se añade que «el traspaso de comercios muestra un leve repunte», según el informe de Lakua, una vía que el propio Ejecutivo vasco considera válida «para mantener la capilaridad y el equilibrio comercial en el territorio». Ese es un camino adecuado, viene a plantear. El otro, la actualización de conocimientos. Y aquí, Álava despunta. Es el territorio en el que más se ha apostado por la formación –un 36,8% frente a la media vasca de un 30%–.

El Observatorio de Comercio de Euskadi ofrece otros datos de peso sobre el comercio alavés. Así, por ejemplo, sigue creciendo el número de establecimientos que abren en horario continuo. En la última década se han duplicado –especialmente tras la pandemia– y un 27,9% del total ya se sirve con normalidad de este formato.

La apertura sin pausas también cotiza al alza durante los sábados, en los que si bien baja ligeramente el número de tiendas que levantan la persiana, un tercio de las que lo hacen atienden a sus clientes tanto por la mañana como por la tarde. El domingo, no obstante, continúa siendo un día de cierre generalizado: apenas se trabaja en un 15% de los establecimientos de la provincia.

Eso es lo que ocurre a un lado del mostrador. ¿Y al otro? A priori, el cliente alavés tiene un bolsillo más generoso que hace un año. Según los comerciantes, ha sido un periodo que el balance ha ido un 4% mejor que en el ejercicio anterior aún cuando se ha registrado un leve descenso de la afluencia. El dato no supera la mejoría de Gipuzkoa (+4,7%), pero sí supone un aumento que Bizkaia no registra. Al otro lado del peaje de Areta, la evolución ha sido negativa: -1,7%. Vitoria es la capital con mejor evolución (+7,6%), pero fuera de la ciudad ha sido un año con un balance negativo (-11.5%).

Las cifras que ofrece el barómetro de Lakua también dan pistas de por dónde han ido las ventas. Y aquí ha sido clave el empuje de las promociones especiales fuera de las clásicas campañas de rebajas. Álava es el territorio en el que de forma proporcional más locales han adoptado la vía de las ofertas fuera de los periodos clásicos de descuentos de verano e invierno e incluso semanas clave como la ligada al 'Black Friday'. Las ofertas se han repartido prácticamente a lo largo de todo el año.

El precio, en cualquier caso, no es una de las prioridades con las que se identifica a la clientela alavesa. Según quienes nos despachan, los compradores del territorio somos, ante todo, gente que valora el producto. Es la primera característica que apuntan los dependientes a preguntas de los técnicos de estadística del Gobierno vasco. Después nos importa la atención y la profesionalidad del vendedor, su asesoramiento. Y ya después, el precio. En el caso de vizcaínos y guipuzcoanos, este tiene prioridad sobre la atención e información que reciben del comerciante.

2.500 de alquiler

Sobre el impacto del turismo, las respuestas varían dentro del territorio. En Vitoria apenas representa un 3,5% de la clientela, mientras que fuera de la capital el foráneo roza el 6% de las ventas. Los valores, además, se han distanciado en el último año: el turismo es cada vez más importante para los pueblos y menos para Vitoria.

En la capital otro de los problemas con los que tiene que lidiar el sector es el importe del alquiler, que ya se sitúa en una media de 2.557 euros, a unos once por metro cuadrado. El precio de la baldosa es inferior al de los escaparates de Bilbao o San Sebastián, pero la renta no es tan diferente porque aquí se opta por espacios más grandes.

El precio se ha mantenido estable en los últimos meses, aunque el propio Gobierno vasco advierte de que «el coste fijo elevado del metro cuadrado puede representar una presión extra, especialmente en ejes de primer rango comercial o en grandes polaridades comerciales, incidiendo directamente en la rentabilidad, sobre todo en un contexto de ventas estancadas o de incremento de la competencia».

Con todo, la menor presión de la inflación –el IPC suele dictar la actualización de precios– ha hecho que sólo se haya intentado renegociar el 10% de los arrendamientos en Álava, lejos del tercio que lo buscó hace cinco años. Sólo ha sido útil para un 3% que sí ha conseguido rebajar su renta, el sitio donde menos de Euskadi.