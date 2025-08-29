El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

María Jesús Segurola atiende a sus 68 años su comercio textil y de complementos en portal de Foronda. Blanca Castillo

Uno de cada tres comerciantes alaveses encarará la jubilación la próxima década

El último barómetro vasco alerta del envejecimiento en las tiendas del territorio, más acusado que en el resto de Euskadi

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:40

Relevo generacional, falta de mano de obra y un cambio casi constante. Son los ingredientes del peligroso cóctel de retos al que se enfrentan muchos ... sectores de la economía alavesa. El Gobierno vasco pone ahora cifras al problema del envejecimiento en el comercio minorista y la restauración. Según el último barómetro, el 32,9% de los trabajadores que atienden tras un mostrador en Álava tiene más de 54 años y encarará su jubilación en la próxima década. Un guarismo ligeramente superior al que aportan los otros dos territorios vecinos y que supera también la media vasca (32,3%).

