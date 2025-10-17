El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los refugiados malienses conviven en soportales de Salburua a la espera de ser citados. Fotos: Igor Martín

Una treintena de refugiados malienses vuelve a hacinarse en los soportales de Vitoria

Esperan cita para tramitar la solicitud de asilo. Sobrellevan la situación gracias a los vecinos mientras se prevén nuevos traslados a Oñati

Jon Casanova

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:21

Comenta

La historia se repite. Una treintena de refugiados malienses vuelve a hacinarse en los soportales de Salburua, en las inmediaciones de la comisaría de la ... Policía Nacional, con el anhelo de poder tramitar una solicitud de asilo que puede tardar meses en llegarles. Duermen en colchones tirados sobre el pavimento, carecen de medios para poder asearse y sobrellevan como pueden la penuria gracias al apoyo que reciben cada día de los vecinos. Son menos que el pasado verano, cuando vivieron esa misma situación más de medio centenar de compatriotas. Pero la precariedad es la misma, con el frío nocturno como agravante, y sin que la red asistencial pueda aportarles un recurso habitacional urgente.

