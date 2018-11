Trabajadores de FCC vuelven a convocar una huelga de limpieza en Vitoria Un operario del servicio de limpieza. / J. ANDRADE Los «incumplimientos» de las condiciones pactadas con la empresa motivan esta nueva protesta, la tercera en lo que va de año, que iniciarán el 2 de diciembre SAIOA ECHEAZARRA Martes, 20 noviembre 2018, 15:01

Nueva amenaza de huelga en los servicios de limpieza en Vitoria. La plantilla de FCC ha aprobado este martes tomar esta drástica medida ante los «incumplimientos» por parte de la empresa. Sería la tercera convocatoria de huelga en lo que va de año y la cuarta en lo que va de legislatura. La protesta llega en el momento en el que Urtaran tramita con la contrata de limpieza, formada por las empresas FCC y GMSM Medioambiente, la rescisión del contrato.

«El pasado septiembre desconvocamos la huelga indefinida porque llegamos a un acuerdo, pero dicho acuerdo a día de hoy la empresa lo incumple. Por tanto hemos decidido en asamblea activar otra vez esta protesta, que se iniciará el 2 de diciembre a las diez de la noche», traslada a EL CORREO Juan Carlos Mateos (ELA), presidente del comité, quien explica que la decisión ha contado con un amplio respaldo, concretamente con «el 79% de votos a favor y el 21% en contra» de los asistentes a la reunión.

Entre las condiciones acordadas en el consenso alcanzado hace algo más de dos meses «se contemplaba que en la semana siguiente desde aquel acuerdo se tramitaban las jubilaciones parciales y los contratos relevo de los compañeros, y a día de hoy no lo han hecho». Además, «en la última reunión con la empresa nos comunicaron que si no llegan a una resolución de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento para irse de esta contrata, no nos lo darán», indica el portavoz sindical.

A este respecto, para evitar la huelga indefinida, se ha dado a FCC como plazo límite el 30 de noviembre para tramitar las jubilaciones parciales y los contratos relevo en la Seguridad Social, e incluir en la nómina los 15 días que se deben a los trabajadores.

Concentración frente al Ayuntamiento

Los trabajadores denuncian también que se incumple lo pactado con FCC en relación a los días de asuntos particulares que les deben desde 2014 a 2017. «Sobre esos 15 días de cada trabajador, la empresa nos ha contestado que nos los pagarán si les va bien la negociación con el Ayuntamiento, y si no, no». A ello hay que sumar «otros 4 días que nos deniegan del año 2018».

Otras quejas de los trabajadores obedecen a «cambios de turno o cambios de categoría profesional». Además de la convocatoria de huelga, la plantilla se concentrará este viernes a las 9.00 horas frente al Ayuntamiento, coincidiendo con la celebración de un pleno. Mateos ya ha solicitado una reunión al equipo de gobierno municipal.

Precisamente el Gabinete Urtaran está tramitando la rescisión del contrato con FCC y GMS por la vía legal indicada por la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (Cojua), por la que tienen que probar que existe un interés público para cancelar de mutuo acuerdo el contrato.