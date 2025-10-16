Tirón de orejas de Ramiro González a Iñaki Gurtubai por llamar «tonto» a Pello Otxandiano

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha dado este jueves un importante 'tirón de orejas' a su responsable de Euskera, Gobernanza e Igualdad, el ... también jeltzale Iñaki Gurtubai, por llamar «tonto» a Pello Otxandiano, de EH Bildu, en Facebook. «Las expresiones utilizadas por Iñaki Gurtubai no responden a la actuación que espero de los miembros del Gobierno foral», ha criticado el máximo responsable del Ejecutivo de Álava, utilizando otra red social, 'X' (anteriormente, Twitter). «El Gobierno foral que presido se rige por unos principios basados en el respeto, el diálogo y la convivencia. Una actuación de este tipo no debe volver a producirse», ha rematado.

Los descalificativos utilizados por Gurtubai serán estudiados en las próximas semanas por la Comisión de Ética Pública de Álava. «Gurtubai ha pedido disculpas. Él mismo fue consciente del error y enseguida rectificó borrando una expresión que no es admisible», ha añadido González. Minutos antes, el titular del área de Euskera, Gobernanza e Igualdad, ya había pedido disculpas a través de Facebook a Pello Otxandiano por «unas palabras que no merece y que no reflejan mi forma de ser ni mi manera de comportarme en política».

Gurtubai, que en su momento fue viceconsejero de Seguridad del Gobierno vasco, había calificado de «bobada» que Otxandiano dijera que no hubiera autorizado la concentración que la Falange protagonizó el domingo en Vitoria, que acabó en una batalla campal entre grupos de extrema izquierda y la Falange. «Nadie autorizó la manifestación de la Falange, tonto», añadió en su mensaje en la red social.

No es la primera vez que este diputado tiene que desdecirse. En julio de 2020, cuando era teniente de alcalde de Vitoria, Gurtubai también tuvo que disculparse por un «completamente desacertado» desliz verbal cuando daba explicaciones acerca de la deuda que mantiene con el Consistorio la empresa adjudicataria del contrato de mobiliario urbano. «Me estoy enfadando. ¿Qué quiere que haga, que mande a una cuadrilla de rumanos para que paguen?», dijo durante una comisión, en respuesta a preguntas de la portavoz municipal de EH Bildu, Rocío Vitero.

Al final de aquella sesión pidió perdón. «Me he equivocado al utilizar una expresión completamente desacertada. Quiero solicitar sinceras disculpas por haber usado ese tipo de lenguaje, unas palabras que están fuera de lugar, que no pueden formar parte del lenguaje de nadie, mucho menos de un representante público», dijo.