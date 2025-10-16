El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Iñaki Gurtubai junto a Ramiro González en una foto de archivo. E. C.

Tirón de orejas de Ramiro González a Iñaki Gurtubai por llamar «tonto» a Pello Otxandiano

«Una actuación de este tipo no debe volver a producirse», reprende el máximo responsable foral general al miembro de su Gobierno. El caso lo estudia ya el Comité de Ética de la Diputación de Álava

Ander Carazo

Ander Carazo

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:42

Comenta

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha dado este jueves un importante 'tirón de orejas' a su responsable de Euskera, Gobernanza e Igualdad, el ... también jeltzale Iñaki Gurtubai, por llamar «tonto» a Pello Otxandiano, de EH Bildu, en Facebook. «Las expresiones utilizadas por Iñaki Gurtubai no responden a la actuación que espero de los miembros del Gobierno foral», ha criticado el máximo responsable del Ejecutivo de Álava, utilizando otra red social, 'X' (anteriormente, Twitter). «El Gobierno foral que presido se rige por unos principios basados en el respeto, el diálogo y la convivencia. Una actuación de este tipo no debe volver a producirse», ha rematado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Foronda dispara sus vuelos con una oferta de 145.000 plazas en doce destinos este invierno
  2. 2 Dos bares de Vitoria se llevan medalla en el Campeonato de Pintxos de Euskadi y Navarra
  3. 3 La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»
  4. 4 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  5. 5

    ¿Cuánto ganarán de más de media los jubilados el año que viene?
  6. 6

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua
  7. 7 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  8. 8 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  9. 9

    Una marea humana se manifiesta en Vitoria en apoyo a Palestina
  10. 10

    ¿Cuánto ganarán de más de media los jubilados el año que viene?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Tirón de orejas de Ramiro González a Iñaki Gurtubai por llamar «tonto» a Pello Otxandiano

Tirón de orejas de Ramiro González a Iñaki Gurtubai por llamar «tonto» a Pello Otxandiano