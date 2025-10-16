El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un diputado alavés del PNV llama «tonto» a Otxandiano por decir que hubiese prohibido el acto de Falange

Iñaki Gurtubai, exviceconsejero de Seguridad, califica en redes sociales de «bobada» la reflexión del portavoz de Bildu y luego borra el insulto

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:27

La tormenta alrededor del acto celebrado el domingo en Vitoria por Falange, que acabó con numerosos incidentes tras la irrupción de grupos de extrema izquierda, ha derivado en un cruce de acusaciones políticas. Una de las principales derivadas es la acusación lanzada desde EH Bildu al Gobierno vasco por permitir la concentración de la ultraderecha. Pello Otxandiano, de hecho, aseguró que de haber sido lehendakari –encabezó la lista de la coalición abertzale en las elecciones del año pasado– no la hubiera autorizado. Una declaración que Iñaki Gurtubai, diputado foral de Igualdad, Euskera y Gobernanza de Álava, del PNV, calificó en un mensaje en redes sociales como una «bobada». Y añadió: «Nadie autorizó la manifestación de la Falange, tonto». Poco después, borró ese último insulto.

Gurtubai fue viceconsejero de Seguridad y responsable de la Policía en el Ayuntamiento de Vitoria. En su mensaje añadía que «las manifestaciones sólo se comunican y sólo pueden prohibirlas los jueces».

Otxandiano, en una entrevista radiofónica, recalcó que los miembros de Falange vinieron a hacer «apología del fascismo, enseñaron, simbología preconstitucional y por tanto ilegal, cantaron el 'Cara al sol', que es uno de los himnos oficiales del régimen franquista e hicieron exhibición deuna ideología ilícita como es el fascismo».

El portavoz parlamentario de EH Bildu recalcab que este tipo de actos tenían que impedirse porque «de esa manera hubiéramos impedido todo lo que ha sucedido después», en alusión a los graves incidentes que se vivieron en la capital alavesa.

