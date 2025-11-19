El 'thriller' de Imanol Arias rodado en Álava ya tiene fecha de estreno en Netflix
La serie 'Innato' estará disponible el 23 de diciembre en la conocida plataforma de 'streaming'
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:33
La nueva serie de Imanol Arias, 'Innato', se estrenará en la plataforma Netflix el próximo 23 de diciembre. Esta producción -que se registró entre abril y junio en diferentes escenarios de Vitoria y Álava- se anuncia como uno de los grandes estrenos del cierre de año para la popular cadena. De esta manera, el territorio vuelve a exhibirse en la pequeña pantalla. El protagonista de 'Cuéntame' da vida en esta ocasión a Félix Garay, un asesino múltiple. La historia sigue a su hija Sara, a quien encarna Elena Anaya, una psicóloga que intenta mantener en secreto su pasado familiar.
El Ayuntamiento de Vitoria, el cruce entre las calles Dato y Postas, localizaciones rurales como Urturi... han sido algunos de los escenarios elegidos para esta producción que cuenta con la compañía Plano a Plano Bilbao, en colaboración con Dynamic Television. Serán ocho capítulos de 45 minutos cada uno los que verán a la luz en la conocida plataforma.
En el reparto se encuentran intérpretes con una carrera más que afianzada como Emma Suárez, Roberto Álamo, Aura Garrido y Ane Gabarain, entre otros. Anaya no coincidía con Arias desde su primera película, 'África' (1996), de Alfonso Ungría. «Tuve mucha suerte, porque Imanol fue una guía absoluta, un compañero y un amigo desde el primer día. Me ayudó y me enseñó una barbaridad. Recuerdo detalles concretos que parece que ocurrieron ayer. El día que comenzamos a rodar 'Innato' nos dimos un abrazo y nos emocionamos los dos», contaba la actriz a este periódico durante una visita a la grabación.