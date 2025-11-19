El 'thriller' de Imanol Arias rodado en Álava ya tiene fecha de estreno en Netflix

Ramón Albertus Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:33 | Actualizado 13:01h. Comenta Compartir

La nueva serie de Imanol Arias, 'Innato', se estrenará en la plataforma Netflix el próximo 23 de diciembre. Esta producción -que se registró entre abril y junio en diferentes escenarios de Vitoria y Álava- se anuncia como uno de los grandes estrenos del cierre de año para la popular cadena. De esta manera, el territorio vuelve a exhibirse en la pequeña pantalla. El protagonista de 'Cuéntame' da vida en esta ocasión a Félix Garay, un asesino múltiple. La historia sigue a su hija Sara, a quien encarna Elena Anaya, una psicóloga que intenta mantener en secreto su pasado familiar.

El Ayuntamiento de Vitoria, el cruce entre las calles Dato y Postas, localizaciones rurales como Urturi... han sido algunos de los escenarios elegidos para esta producción que cuenta con la compañía Plano a Plano Bilbao, en colaboración con Dynamic Television. Serán ocho capítulos de 45 minutos cada uno los que verán a la luz en la conocida plataforma.

En el reparto se encuentran intérpretes con una carrera más que afianzada como Emma Suárez, Roberto Álamo, Aura Garrido y Ane Gabarain, entre otros. Anaya no coincidía con Arias desde su primera película, 'África' (1996), de Alfonso Ungría. «Tuve mucha suerte, porque Imanol fue una guía absoluta, un compañero y un amigo desde el primer día. Me ayudó y me enseñó una barbaridad. Recuerdo detalles concretos que parece que ocurrieron ayer. El día que comenzamos a rodar 'Innato' nos dimos un abrazo y nos emocionamos los dos», contaba la actriz a este periódico durante una visita a la grabación.