El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Emma Suárez, Imanol Arias y Elena Anaya, en una pausa del rodaje de 'Innato' en Urturi. Nico d'Assás
Series

El 'thriller' de Imanol Arias rodado en Álava ya tiene fecha de estreno en Netflix

La serie 'Innato' estará disponible el 23 de diciembre en la conocida plataforma de 'streaming'

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:33

Comenta

La nueva serie de Imanol Arias, 'Innato', se estrenará en la plataforma Netflix el próximo 23 de diciembre. Esta producción -que se registró entre abril y junio en diferentes escenarios de Vitoria y Álava- se anuncia como uno de los grandes estrenos del cierre de año para la popular cadena. De esta manera, el territorio vuelve a exhibirse en la pequeña pantalla. El protagonista de 'Cuéntame' da vida en esta ocasión a Félix Garay, un asesino múltiple. La historia sigue a su hija Sara, a quien encarna Elena Anaya, una psicóloga que intenta mantener en secreto su pasado familiar.

El Ayuntamiento de Vitoria, el cruce entre las calles Dato y Postas, localizaciones rurales como Urturi... han sido algunos de los escenarios elegidos para esta producción que cuenta con la compañía Plano a Plano Bilbao, en colaboración con Dynamic Television. Serán ocho capítulos de 45 minutos cada uno los que verán a la luz en la conocida plataforma.

En el reparto se encuentran intérpretes con una carrera más que afianzada como Emma Suárez, Roberto Álamo, Aura Garrido y Ane Gabarain, entre otros. Anaya no coincidía con Arias desde su primera película, 'África' (1996), de Alfonso Ungría. «Tuve mucha suerte, porque Imanol fue una guía absoluta, un compañero y un amigo desde el primer día. Me ayudó y me enseñó una barbaridad. Recuerdo detalles concretos que parece que ocurrieron ayer. El día que comenzamos a rodar 'Innato' nos dimos un abrazo y nos emocionamos los dos», contaba la actriz a este periódico durante una visita a la grabación.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Reclaman 108.000 euros a Osakidetza por la muerte de un vitoriano que se operó de fimosis
  2. 2

    Reclaman 108.000 euros a Osakidetza por la muerte de un vitoriano que se operó de fimosis
  3. 3 Un chorro polar dejará temperaturas bajo cero y nieve en Álava
  4. 4

    Los empleos sin cubrir en Álava alcanzan los 18.000 y vaciarían las listas del paro
  5. 5 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  6. 6 Mas 160 bandas vascas se retiran de Spotify en un boicot liderado por Fermin Muguruza
  7. 7

    «Podemos tener nieve en toda Álava»
  8. 8

    Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el asedio a la profesora
  9. 9

    La UCO revela que el PNV pidió mantener en el Gobierno a un cargo clave para los negocios de Cerdán
  10. 10

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El 'thriller' de Imanol Arias rodado en Álava ya tiene fecha de estreno en Netflix