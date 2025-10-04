Las telefónicas cargan contra las «restricciones desproporcionadas» del nuevo plan del Casco Viejo 300 vecinos, comercios y bares sufren desde 2023 su propio 'apagón' digital y ninguna empresa ha aceptado los 150.000 euros que ofrece el Ayuntamiento para las acometidas

Los técnicos del departamento de Modelo de Ciudad estudian las 22 alegaciones presentadas por particulares, asociaciones vecinales y de comercio, empresarios, el PP y otros organismos al texto de la aprobación inical del plan especial de rehabilitación PERI del Casco Viejo de Vitoria. Las construcciones en los caños que están fuera de ordenación, las expropiaciones previstas, la fusión de lonjas, los proyectos turísticos, las reformas o la necesidad de que la norma urbanística sea más flexible a la hora de encarar obras son las cuestiones que más preocupan a los alegantes. Entre ellos destaca Digitales, una asociación que representa a las principales compañías de telefonía en España. Sus abogados arremeten contra el PERI por poner «trabas innecesarias y restricciones desproporcionadas para la instalación de infraestructuras de los operadores de telecomunicaciones».

Citan, entre otras cuestiones, que no pueda haber redes aéreas, que esté prohibido el cableado en fachadas a vía pública y que se deba llevar éste por canalizaciones. A su juicio, este tipo de impedimentos «viene a conculcar» la Ley General de Telecomunicaciones «en cuanto que no contempla la necesidad de instalar y explotar redes públicas de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, en cualquier categoría de suelo, no reconociendo el derecho de ocupación del dominio público o la propiedad privada para la instalación, despliegue o explotación de redes». Es decir, que no «dispone ni hace factible una oferta suficiente de lugares y espacios físicos donde los operadores puedan ubicar sus infraestructuras, sino todo lo contrario». Agrega que se impide «que los ciudadanos tengan derecho a la prestación de los servicios de telecomunicaciones en la zona».

Hay que recordar que cerca de 300 residentes, comerciantes y hosteleros del barrio sufren desde septiembre de 2023 su propio 'apagón' digital y que ninguna empresa ha aceptado los 150.000 euros que ofrece el Ayuntamiento para las acometidas. Digitales tira de jurisprudencia e incluso de la Agenda 2030 para justificar su petición, que no es otra que la de que el futuro PERI «permita la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones respetuosas con el patrimonio pero también compatibles con las necesidades tecnológicas actuales».

Vecinos y comerciantes

Junto a las alegaciones de las empresas de telefonía, las de mayor calado son las de la asociación vecinal del Casco Viejo Gasteiz Txiki. Presenta una quincena de demandas, entre ellas, medidas que garanticen la rehabilitación de edificios en estado deficiente. O critican que se permita la proliferación de alojamientos hoteleros y que ello haga que aumente «la presión turística» que ya sufre a su juicio el barrio.

El PP, única formación política que figura en el expediente, firma 14 alegaciones que persiguen más flexibilidad en las rehabilitaciones y en los usos con el fin de atraer profesionales, impulsar nuevas tipologías de comercio y abaratar las reformas. Propone que se permitan viviendas en planta baja vinculadas a una actividad comercial, que se puedan trasladar bares o que se elimine la limitación de un hotel por manzana.

Y Gasteiz On lleva a discusión una decena de propuestas para modernizar un tejido comercial históricamente frágil. Por ejemplo, habla de un plan de choque para activar los 331 locales vacíos o que pueda haber tiendas de hasta tres pisos en el barrio. El Gobierno Local se plantea tener aprobado el PERI para finales de este año o principios del que viene.

Discrepancias de particulares sobre palacios, jardines y caños El abanico de alegaciones al futuro plan de rehabilitación integral PERI del Casco Viejo, el corazón medieval de Vitoria, es amplio. Según el expediente al que ha tenido acceso EL CORREO incluyen ruegos como el de un particular que desea aumentar la protección sobre la casa-palacio Marqués de Alameda y que considera «impensable «que se convierta en apartamentos» o la insistente petición de los dueños del apartahotel del palacio Álava Velasco para que se les permita hacer un bar-restaurante con uso público del jardín interior. Una propietaria pide que se le deje fusionar dos lonjas contiguas en desuso en una de las calles más desfavorecidas del Casco Viejo para reconvertirla en vivienda para alquiler con acceso independiente. Hay varias demandas de dueños de construcciones que invaden caños y que han sido declaradas fuera de ordenación contrarios a que se tengan que demoler. Algunos argumentan que están escrituradas desde el siglo XIX. Y es que el Ayuntamiento quiere mejorar la seguridad de los 21 antiguos desagües y plantea eliminar edificaciones que impiden el paso de servicios de emergencia en once de ellos, que seguirán siendo, eso sí, de uso privado. También propone el PERI «cinco actuaciones públicas en edificios» muy deteriorados o solares vacíos para hacer viviendas nuevas. Se trata de diez bloques o terrenos de cinco calles: Zapatería, Correría, Nueva Dentro, Pintorería y Herrería. Algunos tienen residentes contrarios a las expropiaciones.