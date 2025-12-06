El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Zulaima García (psicóloga) y Joana Méndez (trabajadora social), fundadoras de Ehunbide. Rafa Gutiérrez.
Alavesa del mes

Tejiendo caminos en la lucha contra el acoso escolar

La Fundación Ehunbide recibe en su primer aniversario la distinción de EL CORREO por su trabajo con las víctimas de 'bullying' alavesas

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:23

Ehunbide significa cien caminos en euskera, pero también es la abreviatura de 'bideak ehundu' (tejer caminos). Eso es precisamente lo que hacen en la fundación ... que lleva el nombre, construir un itinerario para ayudar a las víctimas de acoso escolar y a sus familias. El curso pasado, el departamento de Educación contabilizó 65 casos de 'bullying' en colegios alaveses, un 34% más que el año anterior. El pasado 28 de octubre cientos de estudiantes tomaron las calles del centro de Vitoria para condenar el suicidio de la joven sevillana Sandra Peña tras una prolongada situación de hostigamiento en su colegio y de manera improvisada, megáfono en mano, narraron en primera persona el infierno sufrido por muchos de ellos a manos de compañeros de clase.

