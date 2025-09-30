El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura, Andoni Quintana, presidente de la asociación Teatracho, Rebeca Martínez, integrante de Teatracho y Arantza Casaul, directora escuela A2 Fotógrafos, durante la presentación.

El talento local toma los centros cívicos de Vitoria con Auzo Eszena

Los grupos escénicos no profesionales se subirán al escenario entre el 12 de octubre y el 14 de diciembre

Jon Casanova

Vitoria

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:47

Los artistas amateur vuelven a los escenarios de Vitoria con la programación otoñal de Auzo Eszena. Con ocho nuevas propuestas el ciclo que «siempre es ... un éxito tanto de público como de participantes», asegura Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Educación y Cultura, suma su 14º edición y regresa a los salones de actos de centros cívicos de la ciudad de la mano de compañías no profesionales. Serán piezas que «nos hacen reflexionar», ha garantizado Díaz. La venta de entradas –el año pasado acudieron 725 espectadores– comienza mañana a través de la web municipal y en los equipamientos municipales, con precios de 5 a 7 euros.

