El talento local toma los centros cívicos de Vitoria con Auzo Eszena

Los artistas amateur vuelven a los escenarios de Vitoria con la programación otoñal de Auzo Eszena. Con ocho nuevas propuestas el ciclo que «siempre es ... un éxito tanto de público como de participantes», asegura Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Educación y Cultura, suma su 14º edición y regresa a los salones de actos de centros cívicos de la ciudad de la mano de compañías no profesionales. Serán piezas que «nos hacen reflexionar», ha garantizado Díaz. La venta de entradas –el año pasado acudieron 725 espectadores– comienza mañana a través de la web municipal y en los equipamientos municipales, con precios de 5 a 7 euros.

El programa comienza el próximo 12 de octubre con el mago Goyo y su espectáculo 'Magia, risas y más magia', donde compagina magia y comedia en un mismo espacio. El 19 de octubre será el turno de 'La gran aventura de James y Ernest' presentado por Auskalhop. La banda pop-rock vitoriana Handicap pondrá en escena y llevarán al teatro su disco 'En defensa propia' en Salburua (25 de octubre). El día siguiente, 26 de octubre, Imperfeccionismo mágico lleva 'La sustitución' a Zabalgana. El 9 de noviembre, Teatracho abre la programación del mes con 'Queda prohíbido el suicidio en primeavera', una obra teatral dirigida a personas adultas. Azirkarte y Zirukulanduz fusionan circo y danza con un espectáculo emocional en euskera (16 de noviembre). Irriune representa 'Desconexión en la isla (23 de noviembre). El ciclo concluye el 14 de diciembre con 'Cenizas de oro' una obra de teatro ofrecida por No me claves tus puñales.

En la presentación del ciclo participaron Andoni Quintana, presidente de la asociación de teatro Teatracho, Rebeca Martínez, integrante de la asociación de teatro Teatracho y Arantza Casaul, directora escuela 2 Fotógrafos que llega con una triple propuesta. Además de la pieza teatral enmarcada en el Auto Eszena, se contará con una exposición de fotos en colaboración con A2 Fotógrafos. En ella, varios de los protagonistas de la obra interpretaron a sus personajes en una sesión que resultó en «una colaboración muy divertida donde los alumnos tuvieron que sacar el alma del personaje», ha rememorado Arantza Casaul. Tres días antes de la obra, el 6 de noviembre, los alumnos e intérpretes darán una charla coloquio explicando los entresijos del proceso de la exposición, que estará abierta al público por tres semanas de forma gratuita en el Centro Cívico Arriaga. Los asistentes entrarán en un sorteo para poder acudir a la obra de teatro.

A pesar de su temática, «no se trata solo de la parte dramática», ha sostenido Martínez y han «arriesgado más allá del humor sin ponerse límites», ha afirmado Quintana. Los comienzos de Teatracho (2021) fueron «complicados» por las restricciones de la pandemia y ahora muestran su agradecimiento y, Martínez, ha asegurado que «es un gusto poder tener espacios así».