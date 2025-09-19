Los suscriptores de EL CORREO disfruta de la magia de Joshua Kenneth

I. M. Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:28 Comenta Compartir

Los suscriptores de EL CORREO han podido disfrutar este viernes de una actuación exclusiva de Joshua Kenneth (1995, A Coruña), un mago de madre gallega y padre inglés que vive por y para el ilusionismo. Una velada especial enmarcada dentro de Magialdia, un festival que invade la memoria del artista de grandes recuerdos. «Gracias a Magialdia pude actuar en Las Vegas», evocaba en una entrevista con este periódico.

Los suscriptores han podido disfrutar de los trucos de este declarado admirador del mítico Harry Houdini (así se lo ha hecho saber el mismo). El número de los licores, por ejemplo; con licor café, en homenaje a su tierra. O el de los alfileres que se ha tragado para después expulsarlos con un hilo.

«Es muy difícil crear algo de cero. Ser creativo es coger dos cosas nuevas que nunca se habían juntado», reconocía antes de la actuación este enamorado de la magia. Tanto que Abrió una escuela en A Coruña y en el primer año tuvo 60 alumnos, «una burrada».

