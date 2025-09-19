El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Joshua Kenneth | Mago

«Gracias a Magialdia pude actuar en Las Vegas»

El artista gallego galardonado internacionalmente actúa hoy en exclusiva para los suscriptores de EL CORREO

Jon Casanova

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:13

Joshua Kenneth (1995, A Coruña) de madre gallega y padre inglés vive por y para la magia. Especializado en el ilusionismo de salón hace de ... sus espectáculos una película repleta de emociones: tensión, asombro, humor y hasta asco. A su temprana edad ya ha actuado en virtuosos espacios como el 'Penn & Teller: Fool Us' –del aclamado dúo de ilusionistas estadounidenses– o en 'Got Talent España'. Hoy lo hará en la Sala de Eventos de EL CORREO ante los suscriptores en el marco de Magialdia.

