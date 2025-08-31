Sorprenden a dos menores cuando robaban en una autocaravana aparcada en Vitoria

Efectivos de la Ertzaintza sorprendieron en la madrugada de ayer, sábado, a dos menores en el interior de una autocaravana. El vehículo asaltado estaba ... estacionado de manera correcta en una calle de Salburua, en Vitoria.

La colaboración ciudadana –alertando de presencia extraña alrededor de esta furgoneta– permitió a las patrullas de la Policía autonómica llegar a tiempo a este punto de la ciudad. Y es que los agentes interceptaron a los dos chicos dentro.

Presuntamente, momentos antes lograron asaltar otra autocaravana similar aparcada en la misma zona. Al identificarles, los patrulleros descubrieron que ambos se encuentran bajo el manto legal de la administración foral y que a esas horas -sobre la 1.00- debían estar pernoctando en un centro para menores de la capital del País Vasco.

La Diputación, informada

De esta manera, tanto su tutor legal –la Diputación de Álava– como la Fiscalía de Menores fueron informados de esta acción delictiva. A partir de ahí, ambos organismos deberán decidir qué «medidas» adoptan para cada uno de estos dos adolescentes pillados 'in fraganti'.