Autocaravanas estacionadas en una calle de la capital de Álava. E. C.

Robos

Sorprenden a dos menores cuando robaban en una autocaravana aparcada en Vitoria

La Ertzaintza les intercepta en el interior del vehículo en el barrio de Salburua. También asaltaron otra furgoneta

David González

David González

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:22

Efectivos de la Ertzaintza sorprendieron en la madrugada de ayer, sábado, a dos menores en el interior de una autocaravana. El vehículo asaltado estaba ... estacionado de manera correcta en una calle de Salburua, en Vitoria.

