Sorprenden a dos menores cuando robaban en una autocaravana aparcada en Vitoria

RobosSorprenden a dos menores cuando robaban en una autocaravana aparcada en Vitoria
La Ertzaintza les intercepta en el interior del vehículo en el barrio de Salburua. También asaltaron otra furgoneta
Domingo, 31 de agosto 2025, 00:22
Efectivos de la Ertzaintza sorprendieron en la madrugada de ayer, sábado, a dos menores en el interior de una autocaravana. El vehículo asaltado estaba ... estacionado de manera correcta en una calle de Salburua, en Vitoria.
La colaboración ciudadana –alertando de presencia extraña alrededor de esta furgoneta– permitió a las patrullas de la Policía autonómica llegar a tiempo a este punto de la ciudad. Y es que los agentes interceptaron a los dos chicos dentro.
Presuntamente, momentos antes lograron asaltar otra autocaravana similar aparcada en la misma zona. Al identificarles, los patrulleros descubrieron que ambos se encuentran bajo el manto legal de la administración foral y que a esas horas -sobre la 1.00- debían estar pernoctando en un centro para menores de la capital del País Vasco.
La Diputación, informada
De esta manera, tanto su tutor legal –la Diputación de Álava– como la Fiscalía de Menores fueron informados de esta acción delictiva. A partir de ahí, ambos organismos deberán decidir qué «medidas» adoptan para cada uno de estos dos adolescentes pillados 'in fraganti'.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.