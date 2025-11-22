El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los puestos del mercado de Abastos afrontarán estas semanas una campaña intensa. Igor Martín

Solomillo a 56 euros a un mes de Navidad

Los pedidos en Abastos se abrirán tras el puente de diciembre, pero los clientes ya empiezan a 'fichar' los precios

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

Con el solomillo por las nubes y una alerta de escasez de la gamba y el rape, las familias vitorianas dudan del banquete que podrán ... servir esta Navidad. A un mes de que lleguen esas comilonas, los clientes del mercado de Abastos hacen sus compras habituales con la vista puesta (aún más) en los precios que marcan los productos en los expositores. El temor es que los importes del besugo, el solomillo o la merluza se disparen en las próximas semanas -«como siempre ocurre», deslizan las más fieles clientas- así que cuando uno se encuentra a un conocido en el pasillo de esta plaza, la conversación invita a preguntar desde el primerísimo momento por el coste de las gambas, el del cordero o las almejas. Y es que la charla con el vecino acaba por resultar el mejor comparador de precios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Buenafuente se mofa del laberinto de Olárizu: «Lo único que se ha perdido en Vitoria son 400.000 euros»
  2. 2

    Buenafuente se mofa del laberinto de Olárizu: «Lo único que se ha perdido en Vitoria son 400.000 euros»
  3. 3 La Comisión Antiviolencia propone el cierre de Mendizorroza durante un mes
  4. 4 La Comisión Antiviolencia propone el cierre de Mendizorroza durante un mes
  5. 5 ¿Cuándo dejará de nevar?
  6. 6 Un nuevo atropello en el polémico cruce de Judimendi
  7. 7

    La nieve cae en Vitoria y complica el tráfico en Álava: tres puertos cerrados, cuatro con cadenas y cinco en alerta
  8. 8 La nieve complica el tráfico en Álava: 3 puertos cerrados, 4 con cadenas y 5 en alerta
  9. 9

    Un pueblo aislado sin quitanieves
  10. 10 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Solomillo a 56 euros a un mes de Navidad

Solomillo a 56 euros a un mes de Navidad