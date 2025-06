Sólo el PP y Elkarrekin apoyan mantener el modelo A en el instituto de Laguardia

Los estudiantes del instituto público Samaniego de Laguardia no podrán estudiar en castellano, después de que el Departamento de Educación del Gobierno vasco decidiese en ... marzo eliminar el modelo A. Tres meses después, el debate ha llegado a las Juntas Generales de Álava y allí sólo el PP y Elkarrekin han respaldado la solicitud de la dirección del centro de mantener la opción de usar el español como lengua vehícular. Gracias a la abstención de EH Bildu, el pleno finalmente ha aprobado una enmienda del PNV y PSE que respalda la postura tomada por la Consejería que encabeza la jeltzale Begoña Pedrosa.

Una decisión que, según el popular Dani García, no se comunicó al personal del centro y sólo fueron conscientes al empezar con las matriculaciones. El también alcalde de Labastida, y por lo tanto conocedor de esta situación, ha explicado que en Euskadi hay un 13,4% de inmigrantes escolarizados y en el IES Samaniego, un 27,6%, por lo que «eliminar el castellano como lengua vehicular supone poner unos límites muy claros para que estas personas puedan experimentar un desarrollo académico, laboral y profesional para niños que en muchos casos llegan en edades avanzadas». Elkarrekin, a diferencia del PP, no ha hecho una defensa encendida sobre el modelo A, sino que -como ha explicado José Damián García-Moreno- ha solicitado «continuar ofertando» las tres alternativas lingüísticas (A, B y D) para «atender a la realidad sociolingüística de la comarca».

La intervención del representante conservador ha sido tachada por los representantes del PNV y EH Bildu como un «desprecio» al euskera y «buscar la confrontación». Tampoco han perdido la oportunidad para recordar el desplante de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, al lehendakari Imanol Pradales en la última conferencia de líderes autonómicos por iniciar su discurso en la lengua vasca.

«El PP siempre ha sido anti-euskera. Han intentado luchar y despreciar al euskera en todas las campañas electorales, pero, afortunadamente, siempre han perdido esta apuesta. Han cambiado de estrategia y han comenzado a denunciar al euskera en los tribunales y, lamentablemente, ahí sí que han ganado ustedes algo. Por favor, saquen al euskera del debate político», ha criticado el jeltzale Jon Pérez. Xabier Ullibarri, de EH Bildu, ha defendido que «el euskera vale para integrarse», por lo que ha abogado para que «los niños y adolescentes que vienen de fuera se escolaricen en estos modelos» frente al A que «no vale para lograr el nivel requerido por la ley para alcanzar el B2 al acabar la Secundaria».

El socialista Alain Coloma, eso sí, ha reconocido que «el euskera requiere de un mayor esfuerzo institucional en Rioja Alavesa, donde el castellano es lengua de uso mayoritario», pero ha negado que haya «imposición y recorte de libertades», sino «garantía de derechos, adaptación a la realidad y búsqueda de la equidad».

«Resulta significativo que teniendo aquí al alcalde de Laguardia (Raúl García Ezquerro, juntero del PNV) no haya salido a defender este punto. La situación es evidente en el pueblo y no es tan unánime como algunos dicen. Si están tan seguros de que todo lo que ustedes plantean es lo que quiere la sociedad riojanoalavesa, ¿por qué no les dejan que elijan entre el modelo A, B o D, como han hecho hasta ahora», ha cuestionado el popular Dani García que, a su vez, es regidor de Labastida.