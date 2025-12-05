La sociedad Gilsa acuerda por unanimidad la permuta de suelo para que LEA levante su fábrica en Júndiz La centenaria firma construirá su nueva factoría en tres parcelas que ocupan 45.000 metros cuadrados

Rosa Cancho Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:05 Comenta Compartir

El consejo de administración de Gilsa ha aprobado este viernes por unanimidad la operación que hará posible que la histórica empresa vitoriana LEA renazca de sus cenizas casi seis meses después de que un incendio destruyera por completo sus instalaciones de Arriaga. Los votos favorables de los consejeros (PSE, PNV, EH Bildu, PP y Elkarrekin) y de Sprilur han permitido que la sociedad municipal adjudique tres parcelas a la firma de cosméticos en el sector S-21 de Júndiz, con una superficie de 45.000 metros cuadrados.

Esta operación es una permuta de terrenos. Gilsa transmite a LEA la propiedad de los tres solares valorados en algo más de 6 millones de euros (IVA incluido) y además le pagará 5,7 millones adicionales (IVA incluido) a cambio del 46,8% de la propiedad de los terrenos de Arriaga donde se levantaba la antigua factoría.

Con la decisión adoptada por el Consejo de Administración de GILSA, LEA podrá comenzar en los próximos meses la construcción de una nueva planta más moderna, sostenible e innovadora.