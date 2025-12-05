El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Interior de la fábrica tras el incendio Igor Aizpuru

La sociedad Gilsa acuerda por unanimidad la permuta de suelo para que LEA levante su fábrica en Júndiz

La centenaria firma construirá su nueva factoría en tres parcelas que ocupan 45.000 metros cuadrados

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:05

Comenta

El consejo de administración de Gilsa ha aprobado este viernes por unanimidad la operación que hará posible que la histórica empresa vitoriana LEA renazca de sus cenizas casi seis meses después de que un incendio destruyera por completo sus instalaciones de Arriaga. Los votos favorables de los consejeros (PSE, PNV, EH Bildu, PP y Elkarrekin) y de Sprilur han permitido que la sociedad municipal adjudique tres parcelas a la firma de cosméticos en el sector S-21 de Júndiz, con una superficie de 45.000 metros cuadrados.

Esta operación es una permuta de terrenos. Gilsa transmite a LEA la propiedad de los tres solares valorados en algo más de 6 millones de euros (IVA incluido) y además le pagará 5,7 millones adicionales (IVA incluido) a cambio del 46,8% de la propiedad de los terrenos de Arriaga donde se levantaba la antigua factoría.

Con la decisión adoptada por el Consejo de Administración de GILSA, LEA podrá comenzar en los próximos meses la construcción de una nueva planta más moderna, sostenible e innovadora.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Iñigo Etxezarreta (ETS) dedica una emotiva canción a su hermano fallecido: «Quizá es la más dura que he escrito nunca»
  2. 2

    Dos falsos menas la lían en un centro foral de Vitoria, provocan una pelea multitudinaria y huyen
  3. 3

    Desconocidos roban en 15 coches en una sola noche en uno de los nuevos barrios de Vitoria
  4. 4

    La Ertzaintza sigue la pista al «único» autor del incendio de 6 coches en Betoño
  5. 5

    Iñigo Etxezarreta (ETS) dedica una emotiva canción a su hermano fallecido: «Quizá es la más dura que he escrito nunca»
  6. 6

    Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco
  7. 7 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  8. 8

    Investigan en Álava una treintena de casos de menas que han sido abandonados
  9. 9 Un acertante de la Primitiva en Vitoria gana 35.000 euros: comprobar resultados del 4 de diciembre
  10. 10 El Supremo confirma la pensión vitalicia a una divorciada vizcaína que se dedicó al hogar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La sociedad Gilsa acuerda por unanimidad la permuta de suelo para que LEA levante su fábrica en Júndiz

La sociedad Gilsa acuerda por unanimidad la permuta de suelo para que LEA levante su fábrica en Júndiz