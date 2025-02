Los socialistas navarros se alían con los alaveses para conectar el TAV por Vitoria

Ander Carazo Lunes, 24 de febrero 2025, 17:56 | Actualizado 19:52h. Comenta Compartir

«O se hace por Vitoria o no se hará». Los socialistas de Navarra, que presiden la comunidad foral con María Chivite, emplearon ayer las mismas palabras que el futuro secretario general del PSE de Álava, Javier Hurtado, en una entrevista en EL CORREO para respaldar que el tren de alta velocidad (TAV) llegue a Pamplona a través de Vitoria, y no Ezkio Itsaso. En la misma línea que el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, el secretario de organización del PSN, Ramón Alzórriz, cree que la conexión guipuzcoana es «inviable física y económicamente, climática y medioambientalmente».

Se trata de una decisión que todavía sigue en manos del Ministerio de Transportes encabezado por el también socialista Óscar Puente, que permanece a la espera de los estudios técnicos que siguen elaborándose sobre el terreno. Pero sus compañeros en Álava y Navarra se han adelantado a conocer esas conclusiones y ya se decantan en público claramente a favor de la solución vitoriana. «Entendemos que debe ir por Vitoria, porque es inviable agujerear la Sierra de Aralar 20 kilómetros a un lado y 20 más al otro, reventar acuíferos, ataca al medio ambiente, al cambio climático...», criticó Alzórriz y calculó que la conexión a través de Ezkio podría costar «tres veces más» que por la capital vasca, aunque sin aportar cifras. «Hay que ser realistas», reclamó el portavoz del PSN en el Parlamento foral.

Los socialistas guipuzcoanos evitaron ayer confrontar directamente con sus compañeros, pero hace apenas un mes que su secretario general, José Ignacio Asensio, aseguró que su apuesta sigue siendo Ezkio y que esa es una posición que «va a ser invariable». De esta manera se alineó con la diputada general de Gipuzkoa Eider Mendoza (PNV), con quien cogobierna el territorio vecino, y que en numerosas ocasiones ha insistido que es «irrenunciable» la alternativa de Ezkio Itsaso.

«¿Con qué datos se afirma que ese trazado es 'irrenunciable'?», cuestionaba este fin de semana la consejera de Transportes, Susana García Chueca (PSE), en otra entrevista con este diario.

«Lo defenderé»

En el caso de Javier Hurtado, al menos, esta posición no responde a una opinión personal. «Yo trabajé en el Ministerio del Fomento (fue jefe de gabinete de José Blanco) y en la Diputación de Álava, y como sabe me gusta leerme todos los informes y las alegaciones, de ahí que crea sinceramente que es la mejor opción a nivel medioambiental, económico y de conectividad», subrayó tras asegurar que el enlace del TAV con Pamplona «será por Vitoria o no será». «Es la mejor solución desde el punto de vista medioambiental y económico, así como mirando la conectividad a nivel técnico. Lo defenderé donde haga falta», remató.

De hecho, el consejero tiene previsto reunirse en las próximas semanas con distintos agentes de la sociedad del territorio histórico para defender de manera conjunta la solución de Vitoria para desviarse hacia Pamplona frente a Ezkio. «Mi propósito una vez que se celebre nuestro congreso (el 28 de marzo) es crear un frente de apoyo en el que estemos todos los partidos, la Cámara de Comercio, los sindicatos, la patronal y la sociedad civil para defender que es la mejor opción para Álava, Euskadi y España», subrayó. «Eider Mendoza podrá decir que es la mejor opción para Gipuzkoa, pero no podrá decir que es la mejor para Euskadi y España», concluyó el nuevo líder del PSEalavés.