El sistema de recogida de basuras del Casco Medieval se interrumpirá varias horas este martes y miércoles El Ayuntamiento realizará labores de mantenimiento. Entre las 8:00 y las 18:00 horas, los vecinos no podrán depositar la basura en los contenedores

N. Salazar Lunes, 13 de octubre 2025, 11:05

Las labores para la conservación y mantenimiento del sistema de recogida neumática en el Casco Medieval supondrá la interrupción temporal del servicio las jornadas del martes y el miércoles entre las 8:00 y las 18:00 horas.

En esa franja horaria los buzones de recogida no van a estar operativos, mientras se procede a la «sustitución de un elemento clave en el funcionamiento del sistema como es la diversora. Esta pieza es la que dirige el flujo de aire para enviar los residuos depositados en las bocas hacia los distintos separadores de cada tipo de fracción», ha explicado Pascual Borja, concejal de Gestión Ambiental.

Esa interrupción temporal va a permitir a los técnicos instalar durante esas horas la nueva pieza esencial en la recogida neumática y realizar los ajustes necesarios hasta el viernes, para acometer después el resto de trabajos de mantenimiento, sin afectar al funcionamiento del sistema que operará con total normalidad a partir de las 18:00 horas del martes y el miércoles.

La rápida y coordinada actuación del personal especializado que sustituirá la diversora va a evitar la adopción de otras medidas como la colocación de contenedores de 'quita y pon' en las calles del Casco Medieval reduciendo de esta forma, la afección a la ciudadanía.

Desde el servicio de Gestión Ambiental se traslada a los vecinos y vecinas la necesidad de respetar esa llamada a no depositar ningún tipo de bolsa entre las 8:00 y las 18:00 horas del martes y el miércoles para que los técnicos puedan llevar a cabo la intervención de manera rápida y efectiva.

El calendario de actuaciones para acometer y completar todas las operaciones de mantenimiento del sistema se extenderán hasta el 31 de octubre sin que se vea afectado el normal funcionamiento del sistema y los vecinos del Casco Medieval puedan seguir depositando sus residuos en los buzones de recogida.

Compactador y mesa

Esas intervenciones se centrarán también en otros elementos del sistema, como el compactador y la mesa. El primero de ellos tiene como función compactar el residuo para introducirlo después en el contenedor correspondiente. Por su parte, la mesa se encarga de desplazar los contenedores de recogida dentro de la central de Coronación, en función de la fracción que se recoge o del grado de llenado, posibilitando que una vez el contenedor está lleno se pueda seguir utilizando la central.

Este sistema suma 23 años de funcionamiento (21.850 horas) y su mantenimiento va a suponer una inversión de 180.000 euros.

