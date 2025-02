Los sindicatos tachan de «propaganda» el anuncio de la reapertura de Urgencias

Sara López de Pariza Viernes, 14 de febrero 2025, 12:30 Comenta Compartir

Las primeras reacciones al anuncio por parte del lehendakari Imanol Pradales sobre la reapertura de Urgencias del Hospital Santiago no se han hecho esperar. Tanto ... ESK como LAB han tachado la noticia de «acto propagandístico» y han acusado al departamento de Salud de «demagogia». «Llevan una legislatura diciendo que las Urgencias de Santiago no se habían cerrado y ahora dicen que se van a reabrir, ¿cómo se puede reabrir algo que no estaba cerrado?», se cuestionan desde LAB.

Las centrales sindicales temen que en Urgencias ocurra lo mismo que con la repartura del PAC de San Martín, que se produjo el pasado 1 de febrero. En ese caso la plantilla de médicos y enfermeras se dividió entre los dos PAC (Olaguíbel y San Martín) en lugar de reforzar el personal sanitario. «Lo que existe en realidad son dos medios PAC», denuncian desde LAB. En el caso de las Urgencias, advierten de que estarán «vigilantes» para que la reapertura del servicio «sea la que se merece la población de Vitoria y Álava». Por otro lado, ponen el foco en la necesaria «reorganización de especialidades» ya que tras el cierre muchas de ellas se derivaron a Txagorritxu. Desde ESK se han mostrado muy críticos con el lehendakari Pradales y con el consejero de Salud, Alberto Martínez. «El PNV se dedica a hacer actos publicitarios tras la pérdida de apoyo de buena parte de la ciudadanía. Nos han llevado a la catástrofe y ahora tienen que hacer ver que arreglan algo», censura el sindicato, que lamenta que este anuncio sorpresa se haya realizado sin comunicarlo previamente a la parte social. Al igual que LAB, desde ESK se cuestionan cuál va a ser la dotación de personal para el servicio que se pretende reestablecer. «Las Urgencias de Txagorritxu están sobresaturadas. Si se traslada parte del personal a Santiago nos enfrentaríamos a una merma de la calidad asistencial a la ciudadanía y a una precarización de la plantilla que tendría que estar moviéndose entre dos sedes», advierten. Por ello piden más plantilla y más recursos, porque «sino estaríamos ante un simple brindis al sol».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión