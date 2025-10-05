El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El domicilio de Altarriba en Vitoria es un santuario de libros, novelas gráficas y discos Igor Aizpuru
Antonio Altarriba | Escritor y guionista

«Siento orgullo de que Vitoria tenga un centro de refugiados»

Acaba de ser nombrado Caballero de las Artes y las Letras de Francia por su comprometida mirada a la realidad. «Empiezo a ser viejo y la lengua se me suelta más y más rápido»

Alfonso Azkorreta

Alfonso Azkorreta

Vitoria

Domingo, 5 de octubre 2025, 01:29

Comenta

Un Caballero de las Artes y las Letras camina entre nosotros. La Academia francesa sólo entrega una de sus distinciones más antiguas – «data del siglo ... XVI o XVII»– a personalidades muy notables, por lo que Antonio Altarriba (Zaragoza, 1952) siente un legítimo «orgullo». Pero su caso es realmente singular. Cómo siendo un 'humilde' guionista de novelas gráficas ha logrado entrar en la médula de un jurado que no se conforma con poco. El propio galardonado tiene su teoría: «El tipo de cómic que hago yo, que no es tanto de evasión o aventura, sino de compromiso social, denuncia... 'toca' la conciencia. La inmigración, la memoria histórica, la explotación laboral, todo eso está en la calle, yo lo reflejo en un medio muy ágil».

