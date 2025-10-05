«Artium debería buscar más conexión con el público»

– Comenta que la salud del cómic en España es buena. ¿Y en Álava?

– En Álava hubo una buena época en los 80 y ... 90 de la que queda 'Temeo'. Siempre he pensado frente a otras opiniones mucho más triunfalistas que lo del cómic en Vitoria es una pequeña llamita. No hay autores ni colectivos que tengan en estos momentos importancia y menos visibilidad. A cambio, veo que sí existe y se multiplican los clubes de lectura de cómic en muchas bibliotecas de Vitoria.

– ¿Y el sector cultural alavés? Teatro, exposiciones, conciertos... ¿Existe una buena oferta?

– Sí, sí, sí. Ahora, además, se están moviendo un poquitín algunas cosas para crear más actividades y se están haciendo cosas a nivel privado pero también en las instituciones. A cambio creo que hay algunos centros que igual tendrían que renovarse o revisar sus conceptos de almacenamiento y de exposición. Y me refiero al Artium o Montehermoso.

– ¿Puede ampliar esa idea?

– Les veo un poco paralizados, siempre en la misma línea expositiva y de actividad. Y me da a mí la impresión de que no atraen masas. Artium es el Museo Vasco de Arte Contemporáneo, pero con el concepto de arte contemporáneo se puede jugar de muchas maneras. Tú te puedes poner muy radical en lo conceptual y entonces irte hacia la performance o formas de creación que resultan muy minoritarias y en algunos casos, diría que discutibles. Son de esas cosas que ya te dejan un poco mosca de hasta dónde llega el límite de lo conceptual y dónde empieza la tomadura de pelo. Y eso se ha visto en Vitoria. Quizá puede que ahora esté cambiando un poco el rumbo en Artium. Vamos a ver.

– Entonces reclama que Artium tenga una programación más cercana al público.

– Mira, en el mundo editorial hay algo que no engaña y es el número de ventas, ¿sabes? El editor ha podido hacer una promoción muy fuerte, pero si resulta que ha vendido 200 ejemplares y ha tenido pérdidas y pues los discursos justificativos y todo eso se vienen abajo. En España, y Vitoria, hay tantos centros de promoción y de exhibición que se pueden permitir hacer exposiciones de arte más o menos cuestionable sin que les pase factura la falta de público, que es, por ejemplo, el mal que afecta al Artium y a casi todos los museos de la ciudad desde hace mucho tiempo, ¿no? Precisamente por el hecho de ser contemporáneo, yo creo que tendría que buscar más la conexión con el público contemporáneo. Y veo que en general, las veces que lo visito el Artium está bastante desertizado. Igual en estos momentos se está produciendo un retorno a la figuración, que al menos obliga a tener ciertas cualidades técnicas. A ver en qué se queda.