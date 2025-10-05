El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Altarriba posa sonriente en el salón de su casa. Igor Aizpuru

«Artium debería buscar más conexión con el público»

Critica cierto inmovilismo en los centros dearte. «¿Hasta dónde llega lo conceptual o la tomadura depelo?», se pregunta

Alfonso Azkorreta

Alfonso Azkorreta

Domingo, 5 de octubre 2025, 01:29

Comenta

– Comenta que la salud del cómic en España es buena. ¿Y en Álava?

– En Álava hubo una buena época en los 80 y ... 90 de la que queda 'Temeo'. Siempre he pensado frente a otras opiniones mucho más triunfalistas que lo del cómic en Vitoria es una pequeña llamita. No hay autores ni colectivos que tengan en estos momentos importancia y menos visibilidad. A cambio, veo que sí existe y se multiplican los clubes de lectura de cómic en muchas bibliotecas de Vitoria.

