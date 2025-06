«Siempre supe que mi lugar estaba en el pueblo y aquí no había muchas opciones» Ander empezó con ocho colmenas y ahora a sus 25 años gestiona cerca de 400. «La gente mayor me dice que la miel les recuerda a la que se hacía antes»

Sara López de Pariza Domingo, 29 de junio 2025, 08:09 Comenta Compartir

A sus 25 años, Ander Abaitua tiene muy claro que su futuro profesional estará ligado a la comarca en la que hunde sus raíces familiares. ... Lleva cuatro años trabajando con colmenas y dos como apicultor profesional, y su objetivo es seguir creciendo para poder vivir de ello. «Las abejas siempre me habían generado curiosidad y es la manera que he encontrado para poder quedarme en el pueblo. En la ciudad no estaba a gusto y siempre supe que mi lugar estaba aquí, en Leza, rodeado de aire puro y tradiciones», confiesa este emprendedor.

Completó sus estudios en la Escuela Agraria de Arkaute y realizó después un grado en Vitivinicultura. Comenzó la carrera de Ingeniería Agrícola, pero «pronto descubrí que mi verdadera pasión estaba en las colmenas, por lo que decidí dedicarme por completo a la apicultura», relata. «En el pueblo no había muchas opciones laborales...», añade. Así que en las abejas encontró una oportunidad. Arrancó con ocho colmenas y al próximo año ya gestionaba un centenar. Ahora va por cerca de 400 y 75 de ellas están entre viñedos. Sin aditivos «La primera producción de miel que hice triunfó. La gente mayor del pueblo me dice que les recuerda a la miel de antes», cuenta feliz Ander, que comercializa su producto bajo el nombre 'Aroma de Abeja'. Se puede encontrar en tiendas de Vitoria, Logroño y Rioja Alavesa y además participa en muchas de las ferias que se realizan a lo largo del año por todo el territorio. Se trata de miel que se extrae de los panales mediante fuerza centrífuga y se envasa de forma directa, sin aditivos. El apicultor es un apasionado de estos pequeños animales y de su comportamiento. «En verano viven entre 30 y 40 días porque tienen mucho trabajo. En invierno son más duras y tienen más reservas, por lo que pueden llegar a vivir 200», cuenta.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión