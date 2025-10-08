Seis meses de plazo para abrir el centro de emprendimiento de Álava

El Gobierno foral se comprometió ayer con el PP a abrir en el plazo de seis meses el centro de emprendimiento que finalmente se va ... a instalar en el antiguo Archivo Provincial, que ahora ocupa exclusivamente Hibridalab. Las Juntas Generales retomaron un debate que los populares pusieron sobre la mesa cuando el Gabinete de Ramiro González renunció a llevarlo a la Sala Amárica, una posibilidad que suscitó el rechazo de una parte importante de la comunidad artística de la ciudad. El grupo que lidera Iñaki Oyarzabal buscaba establecer un plazo claro para que este asunto no se postergue todavía más.

Estas instalaciones, además, incluirán un espacio físico destinado a facilitar la creación de sociedades, y «la habilitación de un documento único electrónico (DUE) para realizar todos los trámites necesarios para poner en marcha una nueva empresa a través de una única plataforma electrónica».

«Tenemos que cuidar nuestro talento y este centro de emprendimiento significa ayudar, crear empresas, desarrollarlas y apoyarlas en todo momento», destacó el juntero del PP Miguel Garnica en el pleno. «Siempre hablamos de retener talento y esta es una de las cuestiones que pueden conseguir hacerlo con toda esa gente que tiene ideas y que va a arriesgar», añadió el representante de la formación conservadora desde la tribuna de la sede parlamentaria.

El portavoz del PNV en las Juntas, Iñaki Ruiz de Galarreta, planteó que este espacio para que las distintas que existen a nivel territorial puedan «coordinarse, complementarse, reforzarse y sumar esfuerzos para apoyar el emprendimiento y la innovación empresarial».