Seis meses de plazo para abrir el centro de emprendimiento de Álava

El PP consigue el compromiso del Gobierno PNV-PSE para su instalación en el antiguo Archivo Provincial

Ander Carazo

Ander Carazo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:16

El Gobierno foral se comprometió ayer con el PP a abrir en el plazo de seis meses el centro de emprendimiento que finalmente se va ... a instalar en el antiguo Archivo Provincial, que ahora ocupa exclusivamente Hibridalab. Las Juntas Generales retomaron un debate que los populares pusieron sobre la mesa cuando el Gabinete de Ramiro González renunció a llevarlo a la Sala Amárica, una posibilidad que suscitó el rechazo de una parte importante de la comunidad artística de la ciudad. El grupo que lidera Iñaki Oyarzabal buscaba establecer un plazo claro para que este asunto no se postergue todavía más.

