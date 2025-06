«El sector pide a gritos un espacio para 6.000 espectadores y el Iradier es el sitio»

Kaldearte, el Azkena Rock, Korterraza, el Ironman, el Festival de Jazz... Álava ha iniciado un verano que volverá a estar cargado de actos culturales y ... deportivos. La diputada Ana del Val (PSE) repasa su agenda, donde el 25 aniversario del 'abierto por obras' de la Catedral Santa María cobra un papel protagonista para convertir el templo en referente cultural para Euskadi.

– ¿En qué tipo de actividades están pensando?

– El patronato trabaja sobre el futuro de ese faro cultural, que en parte ya lo es. No tenemos más que ver que está absolutamente lleno cuando organizamos alguna actividad tanto en el templo como en el pórtico. Es una maravilla que tenemos que cuidar y cultivar. ¿Con qué tipo de cultura? Artes escénicas, coros, grupos, música antigua o clásica, presentación de libros... Hay tantísima variedad y cualquiera encajaría estupendamente en este espacio, eso sí, respetando el uso religioso.

– ¿Dónde quedan esas «barreras» del Obispado para el uso cultural de la Catedral que criticaron hace medio año?

– Hubo un momento complicado en nuestras relaciones con la Diócesis y no voy a ahondar en ello. El Obispado ha asumido como algo normalizado el uso cultural de todas las parroquias porque es una parte del patrimonio y de la historia de nuestro territorio. En este momento estamos trabajando en un documento que marque límites al uso.

– Las Juntas Generales ya establecieron que la Diputación tendrá que regular por contrato el uso cultural de las iglesias que rehabilite para evitar que se repita la polémica que surgió con el rodaje de 'Sacamantecas'.

– Nosotros pretendemos que todo lo que se rehabilite tenga un uso. Cada vez que algo permanece cerrado, el deterioro es tremendo. Nuestra idea siempre es que haya uso cultural en todas aquellas intervenciones que hacemos de bienes del Obispado. Yo hablé sobre esta moción con el vicario general y la asumió sin problema.

Arqueología «Vamos a preparar una exposición con la pieza recuperada de Baco y las falsificadas de Iruña Veleia»

Rodajes en iglesias «El obispado ha asumido como algo normalizado el uso cultural de todas las parroquias»

Amárica «No pretendemos crear pequeños 'txokos', este es el momento de hacer algo potente que sirva para el futuro»

– ¿Va a haber más rodajes en la Catedral tras 'Sacamantecas'?

– Sí. Han solicitado permiso para rodar otra película, pero todavía estamos pendientes de cerrarlo.

– Estará consensuado para evitar otra polémica con la Diócesis...

– Lo que hemos quedado con el Obispado es que cuando llega una petición se les traslada, y si existe algún pequeño problema por nuestra parte o la suya, nos ponemos en contacto, lo hablamos, lo determinamos y ya está.

– El obispo Juan Carlos Elizalde decía en una entrevista con ELCORREO que «los 90.000 euros que recibe de la Diputación son una limosna minúscula en comparación con lo que se destina a otros colectivos».

– Lo sé, lo sé. Cada uno puede opinar de una forma libre. A nosotros nos cuesta muchísimo conseguir dinero y este departamento tiene proyectos tremendos y un patrimonio propio que debe cuidar. Este año existía la necesidad de invertir en el puente de Mantible y en un estudio para dotar de contenido al palacio de Samaniego (en Laguardia). Entiendo que el obispo se queje por el poco dinero que le damos, o de lo mucho que les supone a ellos, pero no olvidemos que los fondos que salen de este departamento salen del bolsillo de todos los ciudadanos.

«Dato mata relato»

– Los rodajes en Álava apuntan a un nuevo récord. ¿Feliz?

– Sí. Los beneficios fiscales redundan en beneficio del territorio porque exigimos a las productoras que todas las contrataciones se hagan en Álava. Hay grandes productoras que nos han pedido maquilladoras, sastrería, peluquería, maquillaje, catering, hotelería... Y el comercio local también se ve beneficiado. Tenemos un territorio espectacular al que se da visibilidad, desde las zonas montañosas hasta los viñedos pasando por nuestros pueblos.

– ¿Se arrepiente de haber accedido a que la Sala Amárica se convirtiese en un centro de innovación o de rendimiento, y luego dar marcha atrás?

– Durante años nadie se había puesto en contacto con nosotros para hablar sobre la sala Amárica. A veces hay que mover un poco la rama del árbol para que caigan los frutos, y me alegro tremendamente que se haya creado la asociación Amarika Elkartea. Yo no me arrepiento de volver atrás y replantearme una decisión tomada. ¿Por qué? Yo no tengo la razón absoluta de todo. ¿Y pasa algo? No, todo lo contrario. Tenemos una nueva asociación que está trabajando muy positivamente, pues nos van a presentar una exposición para este verano sobre la que están trabajando muy al detalle. Este año va a ser de transición y estamos trabajando codo con codo para presentar proyectos con vistas al futuro. Y todo pasa porque se utilice todo el espacio, ya que es una pena que haya tantos metros cuadrados cerrados en una zona tan emblemática.

– Usted justificaba el cierre de Amárica en que apenas tenía 4.5000 visitantes anuales, que el «dato mata al relato». ¿No es un peligro calibrar la cultura en función de las audiencias?

– Claro que el dato mata al relato, pero aquí ha cambiado el relato porque 170 representantes del mundo del arte contemporáneo se han acercado y antes no lo habían hecho. A ellos no les gusta cuando les digo que el uso y el consumo cultural es importantísimo, que el dinero público tiene que servir para un fin. Hay que utilizar toda la sala, enterita, y dotarla para que sea atractiva para el público. No pretendemos crear pequeños 'txokos', este es el momento de que hagamos algo potente, grande y que sirva para el futuro. Tiene que ser una sala emblemática a la que la gente vaya por costumbre porque es atractiva, porque hay cursos de formación... Veo un futuro mucho más prometedor de lo que ha habido hasta ahora.

– ¿Y qué pasará si no remontan esos 4.500 visitantes?

– No vamos a entrar en futuribles. Nuestro objetivo es que funcione con una actividad con la que todo el mundo esté a gusto. Tenemos que dotarlo de muchas cosas porque para eso tenemos una sala tan importante.

– ¿Las exposiciones del Departamento de Vivienda o de Red Eléctrica no desvirtúan un espacio de arte contemporáneo?

– El arte contemporáneo necesariamente tiene que estar vinculado al Artium, que es el museo de arte contemporáneo del País Vasco, y ahora vamos a ver cómo hacemos ese relato diferenciador. Pero no vamos a volver atrás. Alguno me dice: «Yo hice la autogestión». Sí, claro, funcionó dos años y hubo unos problemas tremendos que si quieres te los saco. Yo les he pedido a todos que no volvamos al pasado, ¡que estamos en 2025! De lo bueno se aprende del pasado, pero vamos a darle un pensamiento mucho más progresista.

Ciencias Naturales

– ¿Le dolieron las críticas?

– Mucho. Asumo que pueden existir críticas, pero no me gusta el insulto. Yo soy del barrio de Adurza, estoy muy bien educada y jamás he insultado a nadie. Yo no soy perfecta y me equivoco, como todo el mundo, y no pasa nada por decir «oye, me he equivocado, ¿cómo podemos arreglarlo?»

– ¿Cuándo está previsto que abra el Museo de Ciencias Naturales en la Casa del Cordón?

– Hace poquito hemos sacado los pliegos sobre la museografía y Arquitectura está viendo las adaptaciones que hay que hacer en la Casa del Cordón, que son pocas. Nosotros queremos tener todo preparado para cuando la Fundación Vital se marche a su sede de Fueros. Prácticamente vamos a duplicar el espacio y evitamos los tremendos problemas de accesibilidad y almacenaje que tenemos en Doña Ochanda. Además es una oportunidad porque hacemos un corredor natural de museos, ya que está al lado del Bibat, Fournier, Artium y la Catedral.

– ¿Para cuándo espera que esté abierto?

– Espero que esté inaugurado para 2027, que es cuando me jubilo. El proyecto es espectacular basándonos en nuevas tecnologías.

– ¿Qué le falta a Álava?

– Vitoria adolece de un espacio de 5.000-6.000 espectadores y ya he visto que el Ayuntamiento está moviendo piezas con el Iradier Arena, que tiene que ser el sitio donde se hagan esos espectáculos. El sector cultural está pidiéndolo a gritos desde hace mucho tiempo.

– ¿Dónde está Baco?

– Está en el Bibat precintado y metido en una caja. Llegó en noviembre de 2024 y el informe del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural está en el juzgado. Nosotros hemos remitido dos requerimientos al juzgado para que nos comunique su autenticidad. Estamos preparando una exposición con Baco y todas las piezas falsificadas de Iruña-Veleia con códigos 'QR' explicando sus respectivas historias.

– ¿Cuándo podrá desprenderse Iruña-Veleia del manto de las sospechas de las falsificaciones?

– Es que Iruña-Veleia es mucho más que eso, es una joya espectacular. Nos dan muchas alegrías. Ahora estamos resumiendo todo el estudio de georradar y estratigrafía que hemos hecho en las más de once hectáreas que tiene el yacimiento y todo su entorno.

– ¿Hay novedades sobre el circo romano?

– El Servicio foral de Arqueología ha pedido los permisos necesarios para hacer unas excavaciones arqueológicas para ver en qué condiciones está y luego ver el futuro que marcamos. Pero por las fotos que hemos visto, es una maravilla.