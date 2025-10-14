El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Teatro

Un frágil equilibrio

Sandra Maturana

Sandra Maturana

Martes, 14 de octubre 2025, 00:07

Vestido con un traje blanco y hablando desde su propio velatorio, Gonzalo Cunill narra el retrato de una amistad en un monólogo descriptivo y carente ... de tensión dramática. A través de él conocemos la relación entre tres amigos, transitando entre narraciones filosóficas que se diluyen en parlamentos donde las palabras abundan pero el conflicto escasea. Los recuerdos se quedan en anécdotas sin fuerza y solo algunos momentos consiguen resonar por su humor.

Un frágil equilibrio