Anabel como motor

'La mujer rota' es un intenso retrato del desengaño, la soledad y la dependencia emocional de una mujer educada para creer que el matrimonio ... y la maternidad eran su destino. La obra muestra el derrumbe de una vida marcada por la culpa y la imposibilidad de encontrarse a sí misma, pero en su paso del texto literario a la escena pierde gran parte de su fuerza.

'La mujer rota' Artista Anabel Alonso.

Dirección Heidi Steinhardt.

Escenografía y vestuario Alessio Meloni.

Lugar y día Félix Petite, viernes 3 y sábado 4.

Lo que en la página funciona como un torrente interior de emociones y pensamientos, en el teatro se convierte en un discurso fragmentado, con demasiadas ideas, divagaciones, saltos temporales y poca claridad. El estilo de flujo de conciencia, que refleja el desorden mental de Murielle, en escena se vuelve confuso y ofrece pocos momentos de respiro, lo que dificulta su conexión con el público..

La escenografía, las luces y el sonido tampoco contribuyen a crear una atmósfera de desasosiego y opresión que acompañe ese caos interior. El diseño de la casa apuesta por tonos grises, pero no logra transmitir el abandono ni la decadencia del cuchitril en el que vive Murielle. Todo se queda en un terreno demasiado correcto, sin riesgo ni fuerza visual, lo que reduce el impacto emocional de la puesta en escena.

La interpretación de Anabel Alonso es, sin duda, el gran motor de la obra. Su entrega llena de matices a un personaje que podría perderse en el exceso de palabras. El texto es más un exorcismo emocional que un viaje transformador para la protagonista, pero Alonso consigue encontrar grietas de humor que funcionan como válvula de escape y permiten seguir digiriendo su dolor. Durante casi noventa minutos, la actriz brilla por la verdad y la intensidad con que encarna el sufrimiento de la protagonista. Su interpretación levanta un texto que, sin ella, se volvería demasiado denso.