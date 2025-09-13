Salinas de Añana festeja el final de su cosecha
Rafa Gutiérrez
Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:28
Fiel a la tradición, los vecinos de Salinas de Añana celebraron este sábado el entroje. Los porteadores del oro blanco del Valle Salado llevaron parte de la cosecha hasta el almacén para celebrar una campaña que ha resultado «excelente».
La cita, acompañada de cánticos, dantzaris y pintxo-pote gratuito, sirvió para rendir homenaje a las salineras Pilar Mardones y Asunción Iturralde
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.