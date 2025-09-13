Salinas de Añana festeja el final de su cosecha

Rafa Gutiérrez Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:28 | Actualizado 20:50h. Comenta Compartir

Fiel a la tradición, los vecinos de Salinas de Añana celebraron este sábado el entroje. Los porteadores del oro blanco del Valle Salado llevaron parte de la cosecha hasta el almacén para celebrar una campaña que ha resultado «excelente».

La cita, acompañada de cánticos, dantzaris y pintxo-pote gratuito, sirvió para rendir homenaje a las salineras Pilar Mardones y Asunción Iturralde

Temas

Salinas de Añana