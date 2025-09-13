El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Salinas de Añana festeja el final de su cosecha

R. Gutiérrez

Salinas de Añana festeja el final de su cosecha

Rafa Gutiérrez

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:28

Fiel a la tradición, los vecinos de Salinas de Añana celebraron este sábado el entroje. Los porteadores del oro blanco del Valle Salado llevaron parte de la cosecha hasta el almacén para celebrar una campaña que ha resultado «excelente».

La cita, acompañada de cánticos, dantzaris y pintxo-pote gratuito, sirvió para rendir homenaje a las salineras Pilar Mardones y Asunción Iturralde

