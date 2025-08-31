El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Estampa que ofrecía el humedal a mitad de semana. Rafa Gutiérrez

Salburua surfea las olas de calor

Las balsas han superado los meses de más calor con agua y repletas de vida salvaje. Vitoria ha decidido espaciar el vaciado preventivo de botulismo

R. Cancho y A. Ibáñez

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:22

Los humedales de Salburua han aguantado estoicamente las olas de calor del verano. Hay agua. Una estampa que en los últimos años no era normal ... a estas alturas del año y hasta que llegaban las lluvias del otoño ya que se vaciaban adrede. Por el botulismo. Los técnicos del Centro de Estudios Ambientales (CEA) accionaban las esclusas de las balsas para acabar con los brotes de 'Clostridium botulinum', una bacteria que se aloja en el suelo y en el estómago de muchos animales. Pero ese vaciado tenía también otros efectos negativos y la nueva estrategia es que se va a hacer cada tres años, según han explicado portavoces de Medio Ambiente. Así que si se deseca el humedal será más cosa de la sequía y de las temperaturas extremas, algo que este estío parece haber respetado a la joya verde de Vitoria.

