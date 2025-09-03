Ryanair recorta un 2% sus operaciones en Vitoria para invierno por las tasas aeroportuarias de Aena

Vitoria no esquiva el macrorecorte de vuelos de Ryanair. La aerolínea irlandesa ha confirmado este miércoles su decisión de eliminar un millón de plazas en ... sus aviones para esta temporada de invierno en pleno conflicto con Aena a cuenta de las tasas aeroportuarias. El CEO de la compañía, Eddie Wilson, ha sido el encargado de dar cuenta a los medios el reparto de los recortes.

El ajuste de la firma se queda en un 2% en Foronda, que más que un recorte sufrirá un ligero rasurado. Ryanair ya había dado alguna que otra pista eliminando una frecuencia a Sevilla durante las tres semanas posteriores a Navidad en los últimos días. La decisión llega apenas un mes después de firmar el contrato con las instituciones alavesas para volar en Foronda.

La terminal no será la excepción como ocurrió en invierno y auguraba ayer el Ayuntamiento, pero se puede dar con un canto en los dientes a tenor de cómo le ha ido a los aeródromos cercanos. Ryanair elimina la base de Santiago de Compostela, cancela todos los vuelos en Vigo y Tenerife Norte, se carga la mitad de la programación de Zaragoza y rebaja en un 38% sus operaciones en Santander.

Jerez y Valladolid se mantendrán sin vuelos como ya ha ocurrido en esta temporada de verano tras el ajuste de invierno. El golpe en la terminal vallisoletana fue todo un gesto hacia el ministro de Transportes, Óscar Puente, para que tomase cartas en el asunto y paralizase la subida de las tasas que pretende Aena. Sin embargo, el Gobierno central no ha intervenido y Ryanair ha decidido meter otro hachazo de un millón de asientos a sus planes invernales.

«Lamentablemente, Ryanair se verá obligada a reducir su capacidad en invierno, lo que supondrá [...] reducciones significativas en Santander, Zaragoza, Asturias, Vitoria y las Islas Canarias. Aena y el Gobierno español tienen la obligación de explicar a las regiones su estrategia a largo plazo para los aeropuertos regionales de España (que ahora están casi un 70 % vacíos), ya que su mala gestión está contribuyendo directamente a la pérdida de puestos de trabajo locales, conectividad e inversión», ha afirmado este miércoles Eddie Wilson.

Aena va a subir las tasas de los aeropuertos a 11,03 euros por pasajero, una medida «injustificada y perjudicial» a ojos de la aerolínea irlandesa. El anuncio de este miércoles -que supone una reducción del 41% de su tráfico en los aeropuertos regionales- llega apenas 24 horas después de que Aena y Transportes anunciase un «récord de asientos» para España en la programación de invierno, con un 2,1% más que en invierno de 2024.

En el cómputo nacional se eliminan, además, 36 conexiones entre la Península y Canarias. Los vuelos anulados aquí se trasladarán a otro países como «Italia, Marruecos, Croacia, Suecia y Hungría», según la aerolínea.