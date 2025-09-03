El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pasajeros de Ryanair, durante un aterrizaje en Foronda. Blanca Castillo

Ryanair recorta un 2% sus operaciones en Vitoria para invierno por las tasas aeroportuarias de Aena

Foronda es el aeropuerto que mejor sortea el ajuste: la aerolínea irlandesa elimina la mitad de su oferta en Zaragoza, un 38% en Santander y se marcha de Tenerife Norte y Vigo

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:47

Vitoria no esquiva el macrorecorte de vuelos de Ryanair. La aerolínea irlandesa ha confirmado este miércoles su decisión de eliminar un millón de plazas en ... sus aviones para esta temporada de invierno en pleno conflicto con Aena a cuenta de las tasas aeroportuarias. El CEO de la compañía, Eddie Wilson, ha sido el encargado de dar cuenta a los medios el reparto de los recortes.

