Los rostros humanos de las guerras olvidadas de Siria y Sudán

En estos momentos permanecen activas 56 guerras, con 92 países involucrados, según los últimos datos del estudio sobre la paz global del Institute for Economics ... and Peace. Aunque Ucrania y Palestina son los territorios que más se repiten en los noticiarios en estos días, el mapa que se dibuja a nivel global está lleno de chinchetas.

La plaza de la Virgen Blanca de Vitoria da fe de ello con 'Siria y Sudán, guerras olvidadas', la muestra fotográfica de Ricardo García Vilanova (Barcelona, 1971), que se puede ver hasta el próximo 28 de abril. En esas 22 imágenes del reconocido 'freelance' -con más de 25 años de experiencia en zonas de conflicto- recorre por un lado el conflicto en Siria. La mirada perdida de un niño refugiado en el campo de Al-Hol o las calles de la ciudad de Kobane totalmente destruidas -el 70% de la ciudad quedó en ruinas en una batalla contra el Estado Islámico- reflejan el efecto de las guerras. En el origen de esa contienda en Siria que se extiende desde 2011 se parte de las protestas pacíficas enmarcadas en la Primavera Árabe, brutalmente reprimidas por el régimen de Bashar al Asad. La muestra da cuenta del dolor difícil de narrar, así como de la resistencia de quienes han logrado sobrevivir a más de una década de conflicto.

Esta es una de las propuestas destacadas de 'En el Foco', ciclo que se desarrolla hasta el próximo jueves 10 de abril bajo el título 'Negocio en tiempos de guerra: cómo construir ciudadanía por la paz'. El objetivo en el caso de Sudán se sitúa en una guerra desatada en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). La falta de ayuda humanitarias, las inundaciones... han agravado una hambruna que sacude buena parte del país. Las miradas a la cámara de menores, los rostros cabizbajos y la sensación de absoluta dejadez llaman poderosamente la atención de cualquiera que pase por la céntrica plaza del centro de la capital alavesa.

Desde allí, el espectador puede imaginarse los estragos de la guerra y ese papel privilegiado de contemplarlo tan solo en instantáneas. García Vilanova fue uno de los premiados del certamen World Press Photo (2020), en la categoría 'General News', con una fotografía realizada en la protestas de Irak de la conocida como Revolución Tishreen. Además ha publicado en algunos de los medios más prestigiosos a nivel mundial como 'Life', 'Newsweek', 'Time', 'The New York Times', 'The Washington Post' y 'New Yorker, entre otros.

Ciclo 'En el foco'

El ciclo 'En el foco' desarrollará su programación de nuevo en el Palacio Europa. Celebra su primera conferencia este lunes 7 de abril bajo el título 'Preparándonos para la guerra, nuevas armas' (19.00) y correrá a cargo de la presidenta y fundadora del Centre Delàs, Tica Font. El martes 8, a la misma hora, será el turno de Jesús A. Núnez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), que ofrecerá la conferencia 'Las guerras como negocio, más allá de la venta de armas: reconstrucción y control de recursos'.

El politólogo y periodista Jordi Armadans completa el ciclo de conferencias el jueves 10 de abril a las 18.00 horas con la ponencia 'Construir paz y resistir al militarismo en tiempos de guerra', organizada por HEI Escuela Abierta de la Ciudadanía. A estos encuentros se suma la proyección dl miércoles 9 de abril del documental 'La guerra empieza aquí' (18.00 horas) de Joseba Sanz Arranz, a la que le seguirá la mesa redonda 'Sociedad civil vasca, antimilitarismo y construcción de cultura de paz' en la que participarán Albaro Anta, Luis Arbide y Ana Ribacoba.

La conejala de Cooperación al Desarrollo, Ana López de Uralde, ha asistido a la visita guiada por García Vilanova de este lunes y ha avanzado que en estas jornadas profundizarán sobre los «intereses económicos de los conflictos bélicos y además se abordará cómo promover una cultura de paz entre la ciudadanía».