Ronaldo Schemidt: «La reacción natural es hacer la foto»

El fotoperiodista venezolano es el primer ganador del World Press Photo que visita Vitoria. «Es una ventana fundamental para llegara ciudades lejanas» SARA LÓPEZ DE PARIZA Viernes, 9 noviembre 2018

Recién llegado de México, apenas sin dormir, el fotoperiodista venezolano Ronaldo Schemidt se acercó ayer hasta el antiguo depósito de aguas del centro cultural Montehermoso para presentar la 'masterclass' y posterior conferencia que impartirá esta tarde. Es la primera vez en dieciséis años en Vitoria que la exposición World Press Photo trae al ganador absoluto del certamen que reúne los mejores trabajos del fotoperiodismo mundial. Conquistó al jurado con una imagen tomada en Caracas en mayo de 2017 y que retrata al joven José Víctor Salazar envuelto en llamas después de que estallara un depósito de gasolina durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro.

Schemidt echa la vista atrás y reconoce que en el momento exacto del disparo no era consciente de lo que estaba sucediendo, le ha llevado tiempo poder recomponer en su mente aquellos instantes decisivos y lo ha hecho gracias a sus colegas de profesión. «He ido armando esa escena poco a poco, algunos compañeros me han mandado fotos y vídeos en los que aparezco haciendo la foto. De lo que sucedió antes y después sí me acordaba, pero en el momento de la explosión sólo me concentré en trabajar», relata. Cuatro segundos que le han valido el prestigioso reconocimiento.

«No quiero deshumanizarme porque perdería la esencia»

Curtido en la cobertura de la guerra contra el narco en México, en desastres naturales y en el relato del declive de Venezuela, este fotoperiodista subraya que «la reacción natural del fotoperiodista es hacer la foto, en las condiciones que sea». Debido a lo peligroso de la situación, él estaba retirándose cuando sintió un calor abrasador que le hizo girarse y descubrir la escena, se centró en la explosión y entonces apareció aquella figura corriendo. También hubo otros quemados aquél día, pero jamás han hablado en público «por miedo a la represión» y es probable que jamás conozcamos su historia. José Víctor Salazar, de 28 años, consiguió sobrevivir al accidente aunque sufrió quemaduras de primer y segundo grado.

Seguir sintiendo

Ronaldo Schemidt, afincado en México, continúa actualmente retratando la situación de Venezuela y hace apenas unas semanas que ha regresado de pasar 25 días en el país. «Para mí es mucho más fácil entrar que para otros compañeros», revela. «Ahora ya no hay tanta violencia, no hay protestas pero tampoco hay comida, ni medicinas y hay una hiperinflación incontrolable. Caracas se ha convertido en una ciudad fantasma con un toque de queda autoimpuesto a las nueve de la noche, nadie se atreve a salir por la terrible delincuencia derivada de la crisis», denuncia.

A lo largo de su amplia trayectoria, reconoce que ha vivido «situaciones tensas y complicadas» sobre todo en México, que se ha convertido en el país más peligroso para la prensa ahora mismo. Sin embargo, «nos arriesgamos todo lo que se puede, es mi trabajo y me gusta», incide. Schemidt reflexiona sobre su profesión y si algo tiene claro es que no sería un buen fotoperiodista si no se implicara con los problemas y las situaciones que retrata, no va con el eso de colocarse una coraza para que las desgracias no le afecten. «Me niego a convertirme en un robot. Llevo quince años en este oficio y quiero seguir sintiendo, no quiero deshumanizarme porque perdería la esencia. ¿Cómo voy a conectar con la gente si no me importa lo que está pasando?».

Agradece a los organizadores del World Press Photo «esta oportunidad de que se sepan las cosas que están pasando en el mundo. Es una importantísima ventana y fundamental para llegar a ciudades lejanas». Además elogia la creación de la nueva sección de medio ambiente, «no todo son conflictos» y el espacio que ocupan en la exposición los trabajos de larga trayectoria más allá de las 'breaking news'. La muestra se puede visitar hasta el domingo 18 de noviembre en Montehermoso.