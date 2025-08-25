Rompe en Vitoria la orden de alejamiento de su pareja y las dos mujeres se agreden Los hechos han ocurrido poco después de esta medianoche, cuando una llamada al 092 solicitaba la presencia policial en una vivienda de Ariznabarra

Nuria Nuño Lunes, 25 de agosto 2025, 14:31

La Policía Local de Vitoria ha arrestado esta medianoche a dos mujeres de 45 y 21 años como presuntas autoras de un delito de «lesiones mutuas», en el ámbito de la violencia doméstica. La segunda, además, ha sido arrestada por quebrantar una orden de alejamiento, tal y como recoge el parte policial difundido este lunes.

Los hechos han ocurrido poco después de la medianoche, cuando una llamada al 092 solicitaba la presencia policial en una vivienda situada en el barrio de Aranbizkarra, ya que la demandante indicaba que «su pareja, de la que tiene una orden de alejamiento, la estaba agrediendo», detalla la Guardia urbana. Una vez en el domicilio, los agentes se han entrevistado por separado con ambas partes.

Al parecer, durante una discusión de pareja se ha iniciado un «forcejeo», en el que se han agredido «mutuamente» y se han provocado lesiones por las que han sido trasladadas a centros hospitalarios. En consecuencia, la patrulla de la Policía Local ha procedido a su detención.

«Lesiones» en la cabeza

Por otro lado, un varón de 34 años fue detenido en la madrugada de ayer, domingo, como presunto autor de un delito de lesiones a su pareja, en el ámbito de la violencia de género. Los hechos que derivaron en su arresto sucedieron minutos después de las dos de la madrugada, cuando una llamada al 092 alertaba de que una pareja estaba discutiendo en plena vía pública en el Casco Medieval.

Tras personarse los agentes de la Policía Local en el lugar, observaron que la mujer presentaba lesiones en su cabeza. Una vez escuchadas las versiones de ambos, la patrulla procedió a la detención del presunto agresor que, además, había quebrantado una orden de protección hacia ella.