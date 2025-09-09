El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mostrador de una joyería ajena a los hechos. E. C.

Roba una cadena de oro y dos anillos con rubíes valorados en «5.000 euros» de una joyería de Vitoria

El ladrón engatusó a una dependienta para sustraer las joyas sin que se diera cuenta. La Ertzaintza busca al sospechoso, que pudo contar con ayuda

David González

David González

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:28

Una conocida joyería padeció el miércoles uno de los robos más lucrativos en lo que va de año en Vitoria. Un ladrón –se cree ... que especializado– sustrajo al descuido dos sellos (anillos) con rubíes incrustados y una cadena de oro, con un precio global «cercano a los 5.000 euros». Lo hizo a cara descubierta y en horario de apertura al público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  2. 2 9.000 viajeros han utilizado ya el pago con tarjeta que estrenó Tuvisa en junio
  3. 3 Víctimas de Vitoria en una gran ciberestafa que operaba en Torrevieja
  4. 4

    Álava arranca el curso con la primera fusión de centros públicos y el foco en la salud emocional
  5. 5

    El curso escolar empieza con problemas de transporte en la ikastola de Durana
  6. 6

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  7. 7

    El peronismo arrolla a Milei en Buenos Aires
  8. 8

    Quizá te espía la cámara de tu móvil y no lo sabes: estas son las señales
  9. 9

    Quizá te espía la cámara de tu móvil y no lo sabes: estas son las señales
  10. 10 Israel ve en las medidas de Sánchez un intento de tapar la corrupción y prohíbe la entrada de Yolanda Díaz al país

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Roba una cadena de oro y dos anillos con rubíes valorados en «5.000 euros» de una joyería de Vitoria

Roba una cadena de oro y dos anillos con rubíes valorados en «5.000 euros» de una joyería de Vitoria