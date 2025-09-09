Roba una cadena de oro y dos anillos con rubíes valorados en «5.000 euros» de una joyería de Vitoria

Una conocida joyería padeció el miércoles uno de los robos más lucrativos en lo que va de año en Vitoria. Un ladrón –se cree ... que especializado– sustrajo al descuido dos sellos (anillos) con rubíes incrustados y una cadena de oro, con un precio global «cercano a los 5.000 euros». Lo hizo a cara descubierta y en horario de apertura al público.

Según ha sabido este periódico, el ahora buscado se hizo pasar por un cliente más. Acudió a la tienda, ubicada en un conocido centro comercial de la capital alavesa, pasadas las ocho de la tarde cuando había más consumidores en el interior. Enredó a una dependienta con varias peticiones. Cuando ésta quitó la vista de la mercancía, ocultó las tres joyas entre su ropa.

Su rápida marcha escamó a la empleada, quien apretó el botón de alarma por atraco al descubrir que faltaban las cotizadas piezas. «Aunque nuestras patrullas tardaron muy poco en llegar, el sospechoso ya había desaparecido», desvelan fuentes internas de la Ertzaintza, cuerpo que investiga este robo. Efectivos de la Policía Local también ayudaron a peinar la superficie comercial y los alrededores, sin éxito.

Huye a paso ligero

La revisión de las cámaras mostró al sospechoso a paso ligero por los pasillos del complejo. Vestía ropa deportiva y llevaba una gorra para dificultar su identificación, tanto de los testigos directos como de los sistemas de videovigilancia de la joyería y del centro comercial.

La Ertzaintza ya ha solicitado las grabaciones del inmueble así como de edificios cercanos con la esperanza de descifrar si contó con ayuda. También se pretender determinar su ruta de huida.

De momento, los investigadores de la Policía autonómica manejan varias hipótesis sobre lo ocurrido.