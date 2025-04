Retrasos generalizados en los trenes de media y larga distancia en Vitoria

Ni la conexión con Miranda de Ebro, uno de los trayectos más concurridos en días laborales, ni ningún tren a Madrid a primera hora de ... la mañana de este martes. Tampoco el servicio hacia Barcelona. Hasta cerca de las 9.00 de la mañana, ningún convoy ha salido desde la estación de Renfe en la calle Dato. «El tren tenía que salir a las siete menos diez, pero no ha salido ni uno», relataban dos mujeres que aguardaban en el andén con su maleta a las siete y media. Una hora más tarde seguían allí. «Dicen que hay líneas tiradas por Alsasua, y esperamos a saber si a las diez y media sale el Alvia», añadían con tono de resignación a primera hora de la mañana.

El panorama era similar entre los usuarios de otros recorridos. Francisca Gacitúa, una joven vitoriana que trabaja en el hospital de Miranda de Ebro, coge ese tren a diario en dirección al municipio burgalés. «Había uno que tenía que salir directamente desde Vitoria, a las 7.40. Pero nos dicen que hay retrasos, así que no sabemos cuándo podrá salir», explicaba media hora después mientras esperaba el taxi en dirección a la estación de autobuses. Desde allí tenía pensado coger el bus a Miranda. «Muchos han ido en vehículo particular porque es un tren que va lleno todos los días. Yo leí en la web de Renfe que los trenes iban a funcionar sin problema, pero no es así. No nos dicen tampoco a qué hora se va a restablecer».

Tampoco los trenes entre Vitoria y Barcelona recuperaban la normalidad a primera hora. Como señala Verónica Portell, representante institucional Renfe País Vasco, el servicio se está recuperando «poco a poco», pero «no se puede prestar al cien por cien».

En ese sentido, el primer tren que ha llegado desde Miranda a la capital alavesa ha sido a las 8.45 horas, en un trayecto inusual que se alargó una hora y media cuando no suele superar los 30 minutos. El primer tren desde Vitoria en dirección a Madrid Príncipe-Pío -con parada en Miranda, Burgos y Valladolid, entre otros- ha salido a las 8.55, con un retraso de más de dos horas.