El retraso del TAV supone «una pérdida de competitividad tremenda» «Es desesperante», clama el diputado general. Avanza que ultima con Aena el impulso al VIAP mientras urge a ampliar el parking de Foronda

Saioa Echeazarra Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:42

La interminable espera para la llegada del Tren de Alta Velocidad a Álava colma el hartazgo del diputado general. Lo volvió a evidenciar este jueves en el Foro Álava-Construyendo Futuro impulsado por EL CORREO con respaldo de Tubacex Group, donde advirtió de la «pérdida de competitividad tremenda». «Es desesperante», clamó Ramiro González. Un «fracaso absoluto», admitió, aunque descargó la responsabilidad en Madrid. «No se nos puede mirar a nosotros. Llevamos muchos años con la pelota en el tejado del Gobierno central», reprochó.

El jeltzale, a preguntas de Zuriñe Ortiz de Latierro, la directora de EL CORREO en Álava, tampoco ocultó su desagrado por la solución «sin soterrar» para la estación de Dato presentada meses atrás en Vitoria por el secretario de Estado de Transportes, el socialista José Antonio Santano. Un diseño que contempla la llegada en superficie con un vestíbulo subterráneo para pasajeros. En ese sentido, el dirigente foral garantizó el «compromiso» de la Diputación para colaborar en la financiación solo si la entrada es por el subsuelo.

Ampliar Una nutrida representación institucional y empresarial acudió a la cita.

El desarrollo de los transportes en Álava pasa también por el crecimiento del aeropuerto deForonda, donde sigue pendiente el polígono industrial VIAP. En este caso, la Diputación ya ha completado el acceso por carretera para dar servicio a esa zona, remarcó González. Tras ese imprescindible paso para impulsar el proyecto, la Diputación trabaja ahora con Aena para «limar» detalles. «Empezaremos a hacer cosas en lo que queda de legislatura», avanzó.

Foronda también crecerá con el nuevo hangar la reparación de aviones promovido por DHL, proyecto que ha contado con un importante impulso foral para atraerlo al aeropuerto alavés. Un «hito», destacó González, que garantiza empleo «de calidad» (se prevén crear medio centenar de puestos). Para que estos y otros proyectos puedan instalarse en Álava se necesita «suelo y capacidad».

El aeropuerto ha multiplicado «por 50» el número de pasajeros en una década, por lo que «no vamos mal». Tras el reto de alcanzar el medio millón de viajeros, el siguiente desafío que se plantea para la instalación es tocar el millón. Y todo ello requiere de distintas actuaciones, reiteró el máximo responsable de la institución foral. A corto plazo, urge una ampliación del parking para «resolver» el problema de saturación que sufre con cada vez mayor frecuencia. Con el progresivo incremento de usuarios, al aeropuerto se le empiezan a ver «las costuras», por lo que reivindicó mejoras de «más calado» en la terminal.

Cambios con Volotea

El ascenso de las estadísticas de pasaje en la pista alavesa se nota especialmente tras el despegue de los nuevos vuelos a Madrid y Barcelona operados por Volotea, cuyos horarios (impiden ir y volver en el día) no convencen al empresariado. «Tendremos probablemente cambio en frecuencias y horario», aventuró González. La «voluntad» de la aerolínea es sumar también nuevos destinos, agregó. ¿Qué hay de los prometidos vuelos transoceánicos? La participación en la gestión de los aeropuertos vascos, el traspaso en el que está ahora centrado el Ejecutivo vasco, constituye un factor clave. «Abre la verdadera estrategia».

Ya en materia energética, el dirigente reclamó que el incremento de la potencia eléctrica en Euskadi prometido por el Gobierno central se materialice lo «más rápido posible». Al mismo tiempo «necesitamos las renovables si queremos descarbonizar». González valoró que «ha cambiado el chip» sobre este sector y la oposición «ha bajado mucho».