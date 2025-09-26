El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Varios agentes de la Policía Local circulan en moto por el centro de Vitoria. E. C.

Retiene y agrede durante tres días a su expareja en un piso de Vitoria

Fue el propio hombre, que tiene una orden de alejamiento sobre la mujer, quien llamó al 092 para denunciar que su expareja estaba en su portal «tocando el timbre»

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:43

La Policía Local de Vitoria arrestó ayer, jueves, a un hombre de 61 años acusado de haber «retenido durante tres días» a su expareja en una vivienda de la capital alavesa y de haberla «agredido» durante ese tiempo.

Los hechos ocurrieron al filo de las dos y media de la tarde. Se da la circunstancia de que fue el propio hombre quien, a primera hora de la tarde de este jueves, llamó al 092 para denunciar que su expareja -a la que no podía acercarse puesto que tenía una orden de alejamiento-, estaba en su portal «tocando el timbre» de su domicilio, ubicado en el barrio vitoriano de Arriaga-Lakua.

Los agentes de la Guardia urbana llegaron al lugar y se entrevistaron con el hombre y con un testigo. Mientras tanto, otra patrulla de la Policía Local localizó en la calle a la mujer, a la que conocían de «intervenciones anteriores». Tras escuchar todos los testimonios, los agentes descubrieron que el hombre «había permitido a la mujer acceder a su vivienda». La mantuvo retenida en el interior del piso durante tres días y que «incluso la agredió físicamente», refiere el parte policial difundido este viernes. Ante este escenario, los policías detuvieron al hombre. Está acusado de los delitos de «quebrantamiento de medida judicial» y de «lesiones» a su expareja en el ámbito de la violencia de género.

