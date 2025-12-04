Retenciones en la A-1 en Vitoria por una colisión múltiple entre un camión y tres turismos

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una persona ha resultado herida y ha sido trasladada a Txagorritxu

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:18

Una persona ha resultado herida este jueves al verse involucrada en una colisión múltiple ocurrida en la A-1, a su paso por Vitoria. El accidente ha ocurrido al filo de las 20.20 horas por causas que se investigan.

En el siniestro, registrado a la altura del punto kilométrico 360, se han visto implicados un camión y tres turismos. La vía ha quedado cortada durante unos minutos en sentido Irún. Hasta el lugar se han trasladado los servicios de emergencia que han atendido a la persona herida, que ha sido trasladada al hospital Txagorritxu. Se desconoce el alcance de sus lesiones.

Al filo de las diez menos cuarto de la noche se ha podido abrir al tráfico un carril. En la zona se han registrado retenciones que han alcanzado hasta los 4 kilómetros, aunque van disminuyendo.

