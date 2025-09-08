El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen del accidente captada por las cámaras de tráfico. Trafiko

Retenciones en la AP-68, en Orozko, tras la salida de calzada de un vehículo

El accidente de tráfico ha ocurrido al filo de las 13.15 horas, en el límite entre Álava y Bizkaia

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:24

Un accidente de tráfico está provocando retenciones en la AP-68, a su paso por la localidad vizcaína de Orozko, en el límite entre Bizkaia y Álava. Por causas que se investigan, un vehículo se ha salido de la calzada cuando circulaba por el punto kilométrico 21, en sentido Bilbao, informa el Departamento vasco de Seguridad.

Como consecuencia del accidente, la Ertzaintza ha cortado, en un primer momento, dos carriles; lo que ha generado retenciones. Al filo de las dos de la tarde se ha podido reabrir al tráfico uno de ellos y la caravana se ha reducido a un kilómetro.

Hasta el lugar se han trasladado los servicios de emergencia. Al parecer, una persona habría resultado herida y ha sido trasladada al hospital de Galdakao.

