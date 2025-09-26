El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Retenciones en la AP-68 por el incendio de un camión a la altura de Urkabustaiz

Sólo un carril permanece abierto en dirección a Bilbao

N. S.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:48

El incendio de un camión está causando esta mañana de viernes desde las siete de la mañana problemas en la circulación de la AP-68 en dirección a Bilbao. Hasta las siete y media, el suceso ocurrido a la altura de Urkabustaiz ha obligado a cortar la autopista, pero una vez controladas las llamas se ha abierto un carril. Desde el departamento de Tráfico informan que se están produciendo algunas retenciones por lo que piden precaución.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

