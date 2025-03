Las restricciones de acceso al centro de Vitoria se pactarán con gremios y comercio para no dañar su actividad El Ayuntamiento modificará de manera sustancial la normativa que vetará el tráfico para hacerla más sencilla y aplicarla en 2026

Borja Mallo Viernes, 28 de marzo 2025, 00:22 Comenta Compartir

La reciente aprobación de la nueva zona de bajas emisiones (ZBE) en Vitoria no ha estado exenta de polémica. Sin aviso previo, el Gobierno PSE- ... PNV modificó de forma sustancial el plan inicial ante el frontal rechazo de comerciantes, empresarios, hosteleros y vecinos. Borró de un plumazo la prohibición de circular en coche por el Casco Viejo y algunas zonas del Ensanche a todo el que no sea ni vecino ni comerciante, con contadas y complicadas excepciones. Pero el proyecto no se ha quedado en el cajón. Según ha podido confirmar ELCORREO, el Ayuntamiento va a trabajar a lo largo de este año con los colectivos afectados en una nueva normativa que sea más sencilla de aplicar y menos dañina para sus negocios.

Noticia relacionada Artolazabal: «Estaban en riesgo los fondos europeos y nos exponíamos a una multa» El Ejecutivo municipal justifica el paso atrás en la obligación de implantar ya las limitaciones de acceso con etiqueta medioambiental en el coche, si no quiere perder ayudas europeas, y que preveía aplicar en una segunda fase. Es decir, primero iba a prohibir la entrada a todo el que no sea vecino, ni comerciante, ni profesional de gremios y luego añadiría el veto ambiental. Ahora explica que aplicar ambos vetos a la vez es muy complicado, lo que enfadó a EH Bildu, que al final posibilitó con su abstención la aprobación definitiva de la ordenanza, aunque hasta el último momento la ha condicionado a que se implanten esas restricciones más severas al margen del 'visado' medioambiental. Sea por la normativa europea, por el enfado del importante colectivo de afectados o por ambas, lo cierto es que el Consistorio tendrá en 2026 unas nuevas directrices de acceso en coche al centro y la 'almendra' medieval. Profesionales y vecinos «Se harán las exenciones y modificaciones que haya que hacer para que en ningún caso se vean afectados» Jorge Ozcáriz Director de Espacio Público de Vitoria «Vamos a trabajar en cuál es la prioridad para los vecinos pero acordando con comerciantes, hosteleros y gremios todas las exenciones y modificaciones que haya que hacer para que en ningún caso se vean afectados. Había un modelo diseñado, pero con este adelanto de la etiqueta ambiental hay que resolverlo de otra manera y ahora vamos a comenzar a trabajar y rediseñarlo», señala el director de Espacio Público, Jorge Ozcáriz. El técnico explica que deberán revisar las exenciones «con coherencia respecto a lo que hemos aprobado ahora desde el punto de vista técnico y jurídico. Algunas cosas nos van a valer, pero tenemos que analizar todo y rediseñarlo». La concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal (PNV), insiste en la idea de ir de la mano con los colectivos que puedan verse afectados por este proceso. «Permitirá solo la entrada de residentes y vehículos autorizados, pero hay que hilar muy fino para no perjudicar la actividad comercial en estas zonas. Vamos a trabajar durante un año con ellos porque buscamos equilibrio: que todas las partes se sientan reconocidas partiendo del objetivo de reducir el tráfico restringiendo los accesos», asevera. Acceso total a los clientes Varios colectivos insisten en una flexibilidad mucho mayor de la planteada en un principio a la hora de acotar el tráfico rodado. La asociación mayoritaria de comercio y hostelería Gasteiz On, con más de 600 socios, incide en que «tanto los propietarios de cualquier tipo de negocio como los clientes tengan accesibilidad total a la zona cuando lo requieran». «Tenemos comercios que, por suerte, no viven solo del consumo de los vecinos y muchos vienen a recoger sus pedidos en coche, por lo que debemos buscar facilidades para su acceso», destaca su gerente, Patricia García. 2026 Año Rras la moratoria de un año, el Ayuntamiento pondrá en marcha las nuevas restricciones en 2026. En las próximas semanas comenzará a trabajar en su rediseño. Desde SEA Empresas Alavesas consideran que, en el primer borrador, las directrices eran «de una complicación tal y generan unos trámites administrativos tan elevados» que creen que «merece la pena repensarlas y adecuarlas a lo que realmente sea necesario para el bien de los colectivos empresariales y vecinos. Es bueno dar un periodo de prueba al funcionamiento de la ZBE para ver qué vehículos circulan por ella, su categoría medioambiental, si son de particulares o de empresa, residentes o no... y con esos datos ver si definitivamente es necesario el desarrollo de la siguiente fase», plantea Luis Cebrián, responsable del Área Sectorial, Ayudas e Innovación de SEA. Desde la asociación vecinal del Casco Viejo, Gasteiz Txiki, también se presentaron alegaciones a la propuesta inicial del Ayuntamiento. Su presidente,Manu Arakama, reitera la necesidad de que la normativa «tenga un cierto grado de flexibilidad» en el caso de personas con circunstancias especiales, como pueden ser «las enfermas, las que tengan problemas de movilidad o quienes están en situaciones de vulnerabilidad». Sinergias en la 'almendra' En cualquier caso, para el Ayuntamiento vitoriano se abre «una oportunidad muy importante desde el punto de vista de la regeneración urbana» con las sinergias que surjan de las limitaciones al tráfico, y la consecuente mejora de la calidad del aire asociada, y la aprobación del nuevo Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval a lo largo de este 2025. «Se va a crear un espacio de oportunidad interesantísimo con un valor añadido de la mejora de la calidad del aire. Hay que ver ejemplos como los de Sancho El Sabio o la Avenida, donde se redujo mucho el tráfico, se impulsó el transporte público y han dado unos entornos urbanos de enorme calidad y atractivos para comercio y hostelería. No pensamos solo en que no pasen coches, es una oportunidad para regenerar una zona que lo necesita», remarca el director de Espacio Público.

