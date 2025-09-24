El restaurante vitoriano que desembarca en el Bernabéu Compartirá espacio en el nuevo mercado gastronómico del estadio del Real Madrid con otros puestos como el de Joselito o Casa Dani

Sara López de Pariza Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:03

El Real Madrid quiere convertir su estadio en un «icono» junto al Paseo de la Castellana. Para ello, uno de los platos fuertes será lo que se ha bautizado como el Bernabéu Market, un nuevo espacio gastronómico «diseñado para ser el centro de la cultura gastronómica de Madrid» que abrirá sus puertas en el mes de octubre. El concepto será similar al del Mercado de San Miguel, con puestos de diferentes restaurantes y marcas reconocidas.

En este novedoso proyecto habrá representación vitoriana, y es que allí abrirá su barra uno de los restaurantes más reconocidos de la ciudad. Se trata de PerretxiCo, que desde hace algunos años ya tiene presencia en Madrid con cuatro locales. Ahora sumará el quinto en un entorno privilegiado. El concepto del chef Josean Merino se ubicará en el puesto 4B. «¿Creíais que íbamos a dejar a nuestra alineación sin una taberna en condiciones? Amantes de los pintxos y las tapas auténticas preparaos», han anunciado los promotores de Bernabéu Market.

PerretxiCo se suma así a otras propuestas gastro que estarán presentes en el estadio blanco como Joselito, Casa Dani, Divorare, Ostras Sorlut, Beata Pasta, Turrones 1880 o Manteca Burgers. Además de su local de Vitoria en la calle San Antonio y en Madrid, el restaurante de Merino también está presente en Logroño.

En este nuevo espacio del Bernabéu convivirá con otros restaurantes, coctelerías, tiendas gourmet, heladerías y espacios para eventos culturales. Abrirá a la ciudadanía durante todo el año y no solo los días de partido, con la intención de convertirse en un nuevo polo gastronómico y cultural de la capital. Además estará conectado con otras zonas del estadio como el Skybar y el mirador 360º.