El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Recreación del Bernabéu Market.

El restaurante vitoriano que desembarca en el Bernabéu

Compartirá espacio en el nuevo mercado gastronómico del estadio del Real Madrid con otros puestos como el de Joselito o Casa Dani

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:03

El Real Madrid quiere convertir su estadio en un «icono» junto al Paseo de la Castellana. Para ello, uno de los platos fuertes será lo que se ha bautizado como el Bernabéu Market, un nuevo espacio gastronómico «diseñado para ser el centro de la cultura gastronómica de Madrid» que abrirá sus puertas en el mes de octubre. El concepto será similar al del Mercado de San Miguel, con puestos de diferentes restaurantes y marcas reconocidas.

En este novedoso proyecto habrá representación vitoriana, y es que allí abrirá su barra uno de los restaurantes más reconocidos de la ciudad. Se trata de PerretxiCo, que desde hace algunos años ya tiene presencia en Madrid con cuatro locales. Ahora sumará el quinto en un entorno privilegiado. El concepto del chef Josean Merino se ubicará en el puesto 4B. «¿Creíais que íbamos a dejar a nuestra alineación sin una taberna en condiciones? Amantes de los pintxos y las tapas auténticas preparaos», han anunciado los promotores de Bernabéu Market.

PerretxiCo se suma así a otras propuestas gastro que estarán presentes en el estadio blanco como Joselito, Casa Dani, Divorare, Ostras Sorlut, Beata Pasta, Turrones 1880 o Manteca Burgers. Además de su local de Vitoria en la calle San Antonio y en Madrid, el restaurante de Merino también está presente en Logroño.

En este nuevo espacio del Bernabéu convivirá con otros restaurantes, coctelerías, tiendas gourmet, heladerías y espacios para eventos culturales. Abrirá a la ciudadanía durante todo el año y no solo los días de partido, con la intención de convertirse en un nuevo polo gastronómico y cultural de la capital. Además estará conectado con otras zonas del estadio como el Skybar y el mirador 360º.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Condenado un vecino de Vitoria a 22 años de cárcel por violar sistemáticamente a sus dos hijas menores
  2. 2

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  3. 3

    Condenado un vecino de Vitoria a 22 años de cárcel por violar sistemáticamente a sus dos hijas menores
  4. 4 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Álava
  5. 5

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  6. 6

    Las mujeres que abren camino
  7. 7 Vitoria tendrá una nueva tarifa de OTA para ocho horas
  8. 8 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  9. 9

    Los propietarios de Uleta proponen más VPO y menos chalés de lujo para desatascar su plan
  10. 10 Vitoria planea otra subida en las basuras de un 5,8% el próximo año, el doble que para el resto de tributos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El restaurante vitoriano que desembarca en el Bernabéu

El restaurante vitoriano que desembarca en el Bernabéu