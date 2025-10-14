Una residencia para estudiantes en una Plaza Porticada «muy viva»

«La idea de que sea un alquiler público con derecho a compra es muy buena para no descapitalizarnos desde el principio. Para una persona ... como yo que tengo más créditos es una oportunidad». Quien habla así es el conocido empresario Iván Saldaña, portavoz del grupo inversor que va a ser el inquilino de la lonja de mayor tamaño de las 55 que oferta Ensanche 21. Se trata de un local de planta baja y entreplanta de 564 metros cuadrados en la Plaza Porticada de Zabalgana donde planea abrir una residencia de estudiantes con una docena de apartamentos.

«Vemos que esta zona de Zabalgana está muy bien, vivirán como unas 1.500 personas y tiene mucha vida», describe con su ojo de inversor. Será la segunda residencia de estudiantes que promueve en Vitoria junto con Pedro Aznar con quien impulsa la de Nieves Cano, en pleno campus. En este caso de Zabalgana, ya tienen el local, pero es necesaria una gran obra, así que durante los trabajos no tendrá que abonar la renta al Ayuntamiento. «Las condiciones son muy ventajosas pero claro también hay que tener dinero para la obra», reflexiona Saldaña. En su caso, el alquiler que pagará el primer año a Ensanche 21 por la lonja será de 612 euros al mes. El 3% de su valor de tasación de 247.000 euros.

Otros proyectos previstos en los locales que se adjudicaron el pasado mes de marzo tienen que ver con la hostelería, la fisioterapia, oficinas de grupos inmobiliarios y de una revista en euskera.

Realidades diferentes

Los de nuevo formato podrán beneficiarse además de ayudas al alquiler. El programa municipal para reactivar locales vacíos ha animado este año a que 61 negocios reabran sus puertas en distintas zonas de la capital alavesa. Estas subvenciones costean el 50% de los gastos de la renta durante el primer año a quienes abran un establecimiento a pie de calle; con un límite de 500 euros al mes.

En el barrio medieval predomina la hostelería y en los distritos nuevos la ventaja la da la población joven

La cifra de beneficiarios se ha multiplicado por tres respecto a la primera convocatoria, que se centró exclusivamente en el Casco Viejo y el Ensanche y favoreció a 23 emprendedores. En esta nueva ocasión, las aperturas se reparten con 16 en la 'almendra' medieval, 36 en los barrios consolidados y 9 en los nuevos distritos.

Y es que la realidad del centro es diferente a la de los barrios de la periferia. En el Casco Viejo los locales son en general más pequeños y están más condicionados por los problemas de accesibilidad. Además se trata de una zona con mayor presencia de hostelería. En los barrios nuevos, cuesta lograr densidad comercial, pero poco a poco se va consiguiendo. Los negocios tienen muy en cuenta la edad media de la población de cada barrio y Salburua y Zabalgana son de los más jóvenes.