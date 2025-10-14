El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Local de 560 metros en la Plaza Porticada de Zabalgana. Jesús Andrade

Una residencia para estudiantes en una Plaza Porticada «muy viva»

Un bar, la sede de una publicación, un gabinete de fisioterapia, oficinas de inmobiliarias...Estos son algunos de los proyectos que «animarán» los barrios

Rosa Cancho

Martes, 14 de octubre 2025, 00:02

Comenta

«La idea de que sea un alquiler público con derecho a compra es muy buena para no descapitalizarnos desde el principio. Para una persona ... como yo que tengo más créditos es una oportunidad». Quien habla así es el conocido empresario Iván Saldaña, portavoz del grupo inversor que va a ser el inquilino de la lonja de mayor tamaño de las 55 que oferta Ensanche 21. Se trata de un local de planta baja y entreplanta de 564 metros cuadrados en la Plaza Porticada de Zabalgana donde planea abrir una residencia de estudiantes con una docena de apartamentos.

