Un hombre observa La Reja de San Millán. Jesús Andrade

«La Reja es muy importante para estudiar el euskera de aquella época»

Ismael García y Elena Martínez de Madina abren este lunes el ciclo de conferencias sobre el milenario documento de las 300 aldeas en 1025

Jon Casanova

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:11

La Reja de San Millán es un documento que data de 1025 conservado en el Monasterio de San Millán de la Cogolla (La Rioja). En ... él figuran 307 núcleos poblacionales, muchos de los cuales integran la Álava de hoy. Para celebrar el acontecimiento milenario, la Diputación, en colaboración con la Diócesis de Vitoria, organiza el ciclo de charlas 'De la Reja de San Millán a la actualidad. Mil años de historia de los concejos alaveses'. Una iniciativa que empieza este lunes y finaliza el 29 de noviembre con seis charlas para dar a conocer la evolución del territorio y sus comunidades rurales desde la Edad Media hasta nuestros días. Ismael García-Gómez, historiador, y Elena Martínez de Madina, filóloga vasca, lo estrenan hoy (19.00 horas) en Villa Suso con la charla 'Álava hace mil años: historia, arqueología y toponimia'.

