«La Reja es muy importante para estudiar el euskera de aquella época»

La Reja de San Millán es un documento que data de 1025 conservado en el Monasterio de San Millán de la Cogolla (La Rioja). En ... él figuran 307 núcleos poblacionales, muchos de los cuales integran la Álava de hoy. Para celebrar el acontecimiento milenario, la Diputación, en colaboración con la Diócesis de Vitoria, organiza el ciclo de charlas 'De la Reja de San Millán a la actualidad. Mil años de historia de los concejos alaveses'. Una iniciativa que empieza este lunes y finaliza el 29 de noviembre con seis charlas para dar a conocer la evolución del territorio y sus comunidades rurales desde la Edad Media hasta nuestros días. Ismael García-Gómez, historiador, y Elena Martínez de Madina, filóloga vasca, lo estrenan hoy (19.00 horas) en Villa Suso con la charla 'Álava hace mil años: historia, arqueología y toponimia'.

El documento de San Millán muestra un listado de poco más de trescientas aldeas alavesas de la época, muchas ya despobladas o desaparecidas. Allí aparecen los tributos pagados a los religiosos, no de manera monetaria sino que en rejas de arado (hierro). «Basándose en su capacidad tenían que pagar entre una o tres rejas de arado», menciona García-Gómez. Un mineral muy valioso en esos tiempos resultando «llamativo que Álava destacara en esa época tan temprana como productora de hierro», reconoce el historiador.

La Reja de San Millán es mucho más que una lista. «Es un documento que cuenta muchas cosas, pero calla muchas otras», lo que lo convierte en «un reto», para García-Gómez. Todo ello, en un momento que Álava alcanzó «el máximo número de aldeas de su historia». Según explica, «nos permite ver por un 'agujerito' cómo eran las aldeas en aquella época». Pese a que se compone de apenas «cuatro hojas de pergamino por las dos caras con un listado de aldeas», el número de rejas que debía aportar cada localidad ofrece indicios sobre su poder económico y su nivel de desarrollo.

«No hay documentos en euskera»

Desde el punto de vista lingüístico, el valor del documento es igualmente incalculable. «No hay documentos en euskera de esa época», señala Martínez de Madina, quien menciona que a pesar de que el texto esté redactado en un tardío romance contiene numerosos nombres de localidades en vasco «intactas a como están ahora».

El escrito de San Millán de la Cogolla permite rastrear la presencia y la evolución de la lengua vasca a lo largo de los siglos, ya que «para estudiar el euskera de lo que es la Edad Media las fuentes principales son toponímicas», dice Martínez de Madina. De la misma manera, afirma que «es muy importante en todos nuestros estudios porque es una base, no sólo local sino para toda la lengua vasca».